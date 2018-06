Dalmatinci u naletu: Šef nove zvijezde među trgovačkim lancima otkriva tajnu uspjeha

U sjeni dugotrajnog postupka izvanredne uprave u Agrokoru i iščekivanja nove raspodjele karata na hrvatskom maloprodajnom tržištu, na listu deset najvećih trgovaca u državi stidljivo se ugurao treći lanac sa sjedištem u Dalmaciji. Nakon Tommyja i Studenca, velikim igračem od ove godine službeno se može smatrati i tvrtka Ribola s prometom od preko pola milijarde kuna, čime je zauzela deseto mjesto

Trgovački lanac ima sjedište u Kaštel Lukšiću i pokriva područje od Šibenika do Zaostroga, mjesta na samom jugu Splitsko-dalmatinske županije, a dio je udruženja Ultragros . Kontinuirano raste po dvoznamenkastim postotcima. U stopostotnom je vlasništvu tvrtke Nird , jednog od najvećih uvoznika igračaka u Hrvatskoj koji pokriva i Bosnu i Hercegovinu te Srbiju, a sve skupa u rukama je poduzetnika Nikše Dragičevića .

'Od 2014. godine, kada smo preuzeli trinaest prodavaonica Dinove-Dione na području Dalmacije i zabilježili skok od 40 posto, kontinuiramo rastemo dvoznamenkastim stopama. Složena stopa rasta (CAGR) za petogodišnje razdoblje iznosi 21,4 posto', objašnjava ta tportal direktor Igor Milas.

Tvrtka kojoj je na čelu 2012. godine imala je 300 zaposlenih, prošlu godinu završila je s njih 593, a u ovoj ljetnoj sezoni brojka će narasti na oko 650. Razvija se u pravilu organski i tako je dogurala do trenutnih 77 prodavaonica, skoncentriranih u Kaštelima, Splitu, Solinu i Trogiru, ali i uz obalu nešto sjevernije i nešto južnije, te u zaleđu.

'Poslujemo pod motom "Vaš najbolji susjed" i nastojimo biti upravo to: strategiju gradimo na lokalnom stanovništvu, kvartovskim dućanima i cijenama koje su prihvatljive za svakodnevnu kupnju. Namjeravamo se dalje širiti uz obalu i u zaleđu, no vodimo računa da se to događa u ritmu koji nam omogućuju održivi i siguran raste, te dugoročnu opstojnost na tržištu', nastavlja Milas, koji za tportal pojašnjava prednosti članstva u grupaciji Ultragros.