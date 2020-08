Ćorić objasnio zašto nisu isplaćene potpore poslodavcima za isplatu plaća: Obranili smo radna mjesta bolje nego drugi

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić objasnio je zašto sredstva još nisu isplaćena te kada će sjesti na račun poslodavaca, nakon što je druga Glas poduzetnika upozorila je kako potpore za očuvanje radnih mjesta poduzetnicima i obrtnicima nisu isplaćene za srpanj, a nekima još ni za lipanj.

Komentirao je i najavu poslodavaca koji su najavljuju val otkaza: 'Radna mjesta su u Republici Hrvatskoj obranjena puno bolje od radnih mjesta u najvećoj većini europskih zemalja , to govore i podaci. Vladine mjere će se nastaviti i dalje, mjere potpore gospodarstvu za sektore koji će ostati ugroženi. Ovisit će to sigurno dobrim dijelom i o intenzitetu gospodarske krize'.

"Sredstva za lipanj, odnosno srpanj bit će isplaćena do kraja ovog mjeseca. Danas sam se čuo s kolegom Aladrovićem i to mi je potvrdio, a zapravo nešto kompleksnija procedura obrade zahtjeva u odnosu na razdoblje u prvoj polovici godine razlog je zašto je ta sredstva potrebno nešto dulje čekati", rekao je Ćorić u razgovoru za RTL Danas .

Puno će ovisiti i o europskom novcu. Hoćemo li ga uspjeti ugrabiti već do kraja ove godine? 'Uspjet ćemo prije svega zato što smo i cjelokupnom poslu do sada pristupili vrlo dobro i nema razloga da to ne nastavimo. Na zadnjoj sjednici Vlade smo imali izvješće ministrice Tramišak. Hrvatska je u ovom trenutku dogovorila 99 posto sredstava iz EU fondova i isplata ide isto tako jako dobro i nema razloga da se i nova sredstva ne ugovore i ne povuku', odgovorio je Ćorić.