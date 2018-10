'Čist zrak i hrana iz vrta glavni su aduti našeg zdravstvenog turizma, sunce i more više nisu dovoljni'

Hrvatski zdravstveni turizam, kao alternativa jeftinom turizmu 'sunca i mora', u proteklih nekoliko godina brzo se razvija. Glavno pitanje na koje treba odgovoriti da bi se on još brže razvio jest kako iskoristiti zanemarene potencijale i luksuze u kojima druge zemlje ne uživaju. Nama su stvari poput hrane iz vlastitog vrta i čist zrak svakodnevnica, što su dobro prepoznali i strani investitori, rekao nam je Miljenko Bura, konzultant Medicinske grupe te idejni začetnik Foruma zdravlja i turizma regije Adriatic, koji će se idući tjedan održati u Zagrebu

Otorinolaringolog Miljenko Bura u zdravstvu radi od 1982. godine. Trenutačno je zaposlen u KBC-u Zagreb (Rebro) kao pročelnik Specijalističkog zavoda za kirurgiju štitnjače. Školovao se na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je i doktorirao, dok se usavršavao diljem zemlje, ali i u dvije američke bolnice, u Houstonu i New Yorku. Osnivač je i Udruge za razvoj medicinskog turizma, a široj javnosti postao je najpoznatiji prije tri godine, kad je bio pomoćnik ministra zdravlja Siniše Varge u vladi Zorana Milanovića.

Ove godine predstavljamo Adriatic Health Tourism Platform , kojom bi se u sklopu kohezijske politike i regionalnog razvoja zdravstveni turizam mogao financirati na nove načine, poglavito iz fondova EU-a. Prijedlog je poslan tijekom rasprave o kohezijskim i regionalnim politikama u sljedećem financijskom razdoblju kako bi bio uzet u obzir tijekom formiranja financijske omotnice novog proračunskog razdoblja EU-a od 2021. do 2027. godine. Jedan od ključnih ciljeva je strateški razvoj regije Adriatic kao destinacije zdravstvenog turizma kroz značajna osigurana sredstva za zdravstvenu i turističku infrastrukturu, ali i ulaganja u nove projekte senior turizma. Otvaramo mogućnost za razvoj nove, izuzetno potentne niše i dolazak novih gostiju u pametne turističke destinacije koje mogu živjeti, a onda znači i zapošljavati cijele godine.

Što ste dosad konkretno napravili i jeste li krenuli u suradnju s drugim zemljama u regiji?

Predlažemo da to bude iznos od 3,8 milijardi eura, za razliku od dosadašnjeg pristupa koji je predviđao značajno manja sredstva kojima se integrativni procesi u slabije razvijenim dijelovima EU-a nisu ni mogli dogoditi. Puno je inicijativa koje su zapravo samo želje. U Bruxellesu smo Povjerenstvu za regionalni razvoj predstavili dokument koji ima razrađene 'prioritetne osi' i 'specifične ciljeve'. Sve to pokazalo je našu ozbiljnost te čvrstu namjeru da se takav zajednički pristup u pregovorima s Europskom komisijom i ostvari. Dokument je poslan svim premijerima i ministrima zdravstva i turizma zemalja uključenih u Platformu: Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Italije i Albanije te su održani različiti sastanci, uključujući one s veleposlanicima navedenih država u Hrvatskoj, kao i posjeti i razgovori s ministrima u nekim od ovih zemalja. Značajno je istaknuti da je od svih dobivena pozitivna reakcija. Trenutno pristižu pisma podrške relevantnih tijela i ustanova te smo u aktivnim razgovorima s najvišim državnim tijelima za daljnju razradu Platforme i podršku.

Što Hrvatska može ponuditi u okviru novih turističkih trendova?

Od 10. do 12. listopada predstavljamo nove projekte i destinacije, a općenito moramo promijeniti mentalitet da su nam dovoljni sunce i more. Možda su nekada i bili, ali sada postoje moderne tehnologije kojima silver generaciji možemo pružiti izvrsnu medicinsku skrb i oporavak dok borave kod nas. Na početku spomenuta naselja, poput Pašman Riviere, najbolji su način za to da se za turiste brinemo na zadovoljavajući način. Hrvatska si ne može niti treba priuštiti masovni turizam te da joj za mali novac resurse troše milijuni ljudi i nepovratno utječu na baštinu. Noviteti u našoj ponudi trebaju, između ostalog, biti medicinski, wellness i preventivni programi očuvanja zdravlja u hotelskoj ponudi, ekouzgoj, lifestyle medicina, partnerstvo digitalne tehnologije i zdravstva (telemedicina).