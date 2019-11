Čime se zapravo vozimo? Bivši menadžer Boeinga za kontrolu kvalitete tvrdi da njihovi novi avioni imaju problem s opskrbom putničkih kabina kisikom

Inženjer koji je vodio kontrolu kvalitete u Boeingovoj tvornici tvrdi da je pritisak za poštivanjem rokova doveo do toga da se u avione ugrađuju dijelovi koji nisu sukladni visokim standardima, no američki proizvođač aviona, za kojeg je ovo samo još jedan skandal u nizu, tvrdi da je kontrola rigorozna i da su sigurni svi avioni koji izlaze iz proizvodnih pogona

Američki proizvođač aviona Boeing nikako ne uspijeva stabilizirati let. Nakon što je prizemljena cijela flota aviona njihove serije 737 Max te nakon što su krajem rujna identificirani problemi i u seriji 737 New Generation u srijedu su se pojavile informacije koje upućuju na to da potencijalni problemi postoje i u Boeingovoj seriji 787 Dreamliner. BBC je objavio izjavu bivšeg menadžera zaduženog za kontrolu kvalitete koji tvrdi da bi i do četvrtine sustava za opskrbu kisikom u avionima serije 787 moglo biti nefunkcionalno.

Sustav za opskrbu kisikom aktivira se ako dođe do pada tlaka u avionu tijekom leta na visinama na kojima je zrak vrlo rijedak. Takvi su slučajevi vrlo rijetki, no u određenim uvjetima već i nakon dvadesetak sekundi može doći do zdravstvenih poteškoća za putnike. Sustav je posebno važan za posadu, odnosno pilote, koji u takvim trenucima moraju brzo reagirati.