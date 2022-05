Mislite da je sirova nafta skupa? Barel dizela već je blizu 300 dolara, a zalihe su na povijesno najnižim razinama

Cijene dizela ubrzano rastu, što će se jako odraziti na globalno gospodarstvo, a posljedice se značajno osjećaju u SAD-u. Dizel je gorivo koje pokreće ekonomiju, bez njega nema poljoprivrede, proizvodnje, rudarstva, a osobito je važno i za cestovni promet

Dvostruki udarac za potrošače

Tom Kloza, voditelj globalnog energetskog istraživanja u OPIS-u, rekao je da se u prošlim godinama barel dizela obično prodavao za deset dolara iznad cijene sirove nafte. Danas je ta razlika – poznata i kao rafinerijska marža – porasla na rekordnu vrijednost iznad 70 dolara.

Kloza je rekao da se dizel u njujorškoj luci sada prodaje za oko pet dolara po galonu dok su cijene mlaznog goriva u luci, koje obično odražavaju cijene dizela, na oko 6,72 dolara. To je otprilike 282 dolara po barelu, piše CNBC.

Maloprodajne cijene dizela također rastu. U petak je nacionalni prosjek za galon dosegao rekord od 5,51 dolara, prema AAA-u, nakon što je svaki dan prošlog tjedna dostizao novi maksimum.

Više cijene dizelskog goriva rezultiraju većim profitnim maržama za rafinerije te one sada proizvode koliko mogu. U određenom trenutku to bi moglo dovesti do turbulencija na tržištu goriva i dodatno podići cijene, a najveći će udar biti onaj na potrošače.

'To će biti dvostruki udarac za potrošače u tjednima i mjesecima pred nama jer se ove cijene dizela spuštaju na cijenu robe – još jedan dio inflacije koji će pogoditi potrošače', rekao je De Haan, dodajući da se pun utjecaj na skok cijena tek treba osjetiti.