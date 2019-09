Četiri naftne kompanije buše sjever Hrvatske tražeći naftu i plin. Evo kako to čine i kakve su im šanse

U idućih pet godina četiri naftne kompanije uložit će 80 milijuna eura u istraživanje te pronalazak nafte i plina u takozvanom Panonskom bazenu, prostoru na sjeveru Hrvatske omeđenom Savom i Dravom. Potvrdio je to ministar energetike Tomislav Ćorić i šef Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan na konferenciji za medije u ponedjeljak, na kojoj su otkrivena i imena novih igrača koji će bušiti u nadi da će naći bogata nalazišta nafte ili zemnog plina

Sva nalazišta plina koja su dosad pronašli Vermilion i Ina još nisu komercijalna, već na njima traju daljnja istraživanja kako bi se dokazalo da su vrijedna velikog ulaganja. Zašto kompanije uopće ulažu u tako rizične poslove, koji su im motivi i kako izgleda cijeli proces istraživanja, za tportal je pojasnio Davor Štern, stručnjak za energetiku.

'Kompanije koje žele istraživati najprije daju zahtjev za koncesijom. Kada je dobiju, kao ove četiri tvrtke, njima su definirani rokovi u kojima moraju provesti istražne radnje. U prvom koraku kompanije procijene isplati li im se uopće bušiti istražne bušotine. Ako se rezultati pokažu loši, odustaju od posla i vraćaju koncesiju, tj. istražni prostor, državi', kaže naš sugovornik te nastavlja s pojašnjenjem:

'To je uobičajena praksa u cijelom svijetu. Ako se procijeni da bi moglo biti plina ili nafte, kompanije obično odaberu dva do tri mjesta na kojima grade istražne bušotine, ali prije moraju riješiti imovinsko-pravne odnose s vlasnicima zemlje, bila to država, bili privatnici, ali s time nikada nema problema jer zemlja ispod koje ima plina vrijedi jako puno. Kad se izgrade bušotine, kreće pravo ispitivanje i svaka kompanija radi to sa svojim ljudima.'