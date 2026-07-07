CC Real obilježio 20 godina poslovanja u Hrvatskoj

Prvi veliki projekt kompanije bio je City Center one West na zagrebačkom Jankomiru, otvoren 2006. godine. Nakon toga uslijedili su City Center one Split i City Center one East u Zagrebu. U šest godina realizirane su tri greenfield investicije ukupne vrijednosti veće od 450 milijuna eura.

CC Real je 2021. proširio poslovanje preuzimanjem upravljanja pulskim Max Cityjem, najvećim shopping centrom u Istri. Kompanija danas u Hrvatskoj upravlja s više velikih komercijalnih nekretnina, a hrvatski model upravljanja proširen je i na tržišta Austrije, Mađarske i Finske.

U Splitu uloženo više od 22 milijuna eura

Jedan od većih recentnih projekata bila su ulaganja u City Center one Split. Tijekom posljednje tri godine u taj je centar, prema podacima kompanije, uloženo više od 22 milijuna eura. Radovi su obuhvatili renovaciju, razvoj novih sadržaja i jačanje zabavne ponude.

U vlasničku strukturu centra 2025. ušli su InterCapital Real Estate Fund Alfa i Raiffeisen mirovinski fondovi.

Direktorica CC Reala u Hrvatskoj Neda Buljević Vlačić izjavila je da je cilj kompanije dugoročno razvijati vrijednost nekretnina kojima upravlja, uključujući odnose sa zakupcima, ponudu, ulaganja i iskustvo posjetitelja.

Fokus i na urede i logistiku

CC Real najavljuje daljnji razvoj portfelja u Hrvatskoj. Retail ostaje jedan od glavnih segmenata poslovanja, no kompanija sve veći interes vidi i u uredskim te logističkim prostorima.

Direktor CC Reala Hrvatska Davorin Profeta istaknuo je da je ključni izazov u upravljanju shopping centrima uskladiti očekivanja vlasnika, zakupaca i posjetitelja te pravodobno reagirati na promjene na tržištu.

Krunoslav Dominiković, direktor leasinga, kao primjer dugoročnog procesa naveo je povratak Sephore na hrvatsko tržište u City Center one East, za koji su pregovori i pripreme trajali više od dvije godine.

Iz CC Real Grupe poručuju i da hrvatsko tržište logističkih prostora ima znatan prostor za rast, osobito u urbanim područjima, gdje raste potražnja za modernom infrastrukturom.

CC Real je međunarodna kompanija za investiranje i upravljanje komercijalnim nekretninama sa sjedištem u Beču. Osnovana je 2006. godine, zapošljava više od 250 stručnjaka u više zemalja i upravlja imovinom vrijednom oko tri milijarde eura.