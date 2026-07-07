značajna obljetnica

CC Real obilježio 20 godina poslovanja u Hrvatskoj

L. F.

07.07.2026 u 15:02

Izvršna direktorica CC Real grupe Neda Buljević Vlačić
Izvršna direktorica CC Real grupe Neda Buljević Vlačić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: CC Real
Bionic
Reading

Kompanija CC Real obilježila je 20 godina poslovanja u Hrvatskoj, predstavivši dosadašnji razvoj, ključne projekte i planove za daljnje širenje portfelja

Prvi veliki projekt kompanije bio je City Center one West na zagrebačkom Jankomiru, otvoren 2006. godine. Nakon toga uslijedili su City Center one Split i City Center one East u Zagrebu. U šest godina realizirane su tri greenfield investicije ukupne vrijednosti veće od 450 milijuna eura.

CC Real je 2021. proširio poslovanje preuzimanjem upravljanja pulskim Max Cityjem, najvećim shopping centrom u Istri. Kompanija danas u Hrvatskoj upravlja s više velikih komercijalnih nekretnina, a hrvatski model upravljanja proširen je i na tržišta Austrije, Mađarske i Finske.

U Splitu uloženo više od 22 milijuna eura

Jedan od većih recentnih projekata bila su ulaganja u City Center one Split. Tijekom posljednje tri godine u taj je centar, prema podacima kompanije, uloženo više od 22 milijuna eura. Radovi su obuhvatili renovaciju, razvoj novih sadržaja i jačanje zabavne ponude.

U vlasničku strukturu centra 2025. ušli su InterCapital Real Estate Fund Alfa i Raiffeisen mirovinski fondovi.

Direktorica CC Reala u Hrvatskoj Neda Buljević Vlačić izjavila je da je cilj kompanije dugoročno razvijati vrijednost nekretnina kojima upravlja, uključujući odnose sa zakupcima, ponudu, ulaganja i iskustvo posjetitelja.

Fokus i na urede i logistiku

CC Real najavljuje daljnji razvoj portfelja u Hrvatskoj. Retail ostaje jedan od glavnih segmenata poslovanja, no kompanija sve veći interes vidi i u uredskim te logističkim prostorima.

Direktor CC Reala Hrvatska Davorin Profeta istaknuo je da je ključni izazov u upravljanju shopping centrima uskladiti očekivanja vlasnika, zakupaca i posjetitelja te pravodobno reagirati na promjene na tržištu.

Krunoslav Dominiković, direktor leasinga, kao primjer dugoročnog procesa naveo je povratak Sephore na hrvatsko tržište u City Center one East, za koji su pregovori i pripreme trajali više od dvije godine.

Iz CC Real Grupe poručuju i da hrvatsko tržište logističkih prostora ima znatan prostor za rast, osobito u urbanim područjima, gdje raste potražnja za modernom infrastrukturom.

CC Real je međunarodna kompanija za investiranje i upravljanje komercijalnim nekretninama sa sjedištem u Beču. Osnovana je 2006. godine, zapošljava više od 250 stručnjaka u više zemalja i upravlja imovinom vrijednom oko tri milijarde eura.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
CISAF

CISAF

Hrvatska riskira gubitak industrije i radnih mjesta: HUP traži hitnu reakciju Vlade
VIŠE UZROKA

VIŠE UZROKA

Kupaca je sve manje, a cijene stanova i dalje divljaju: Stručnjak otkrio što slijedi
PORAST OD LANI

PORAST OD LANI

Raste prodaja auta u Hrvatskoj: Evo rezultata za prvih šest mjeseci

najpopularnije

Još vijesti