Cargo-partner nudi rješenje za željeznički i pomorski transport iz zapadne Kine

Pružatelj usluga međunarodnog prijevoza i infologistike cargo-partner nudi intermodalni prijevoz, koji povezuje zapad Kine s regijom Asocijacije država jugoistočne Azije (ASEAN), kao i Europom

Željeznički prijevoz čvorištem Chongqing nudi značajnu uštedu vremena i troškova u odnosu na prethodni prijevoz teglenicom ili kamionom. Usluge pomorskog prijevoza dostupne su iz južne Kine na brojna odredišta.

"Novi međunarodni kopneno-pomorski trgovinski koridor" dio je sveobuhvatne kineske inicijative "Pojas i put", a pokrenut je u suradnji s državama članicama ASEAN-a 2017. godine. Ovaj trgovinski i logistički prolaz usredotočen je na čvorište Chongqing Railway na jugozapadu Kine i pruža učinkovit način za prijevoz robe iz zapadnih provincija te zemlje i iz brojnih odredišta u Aziji i Europi. Od 2019. koridor kopno-more povezan je s oko 190 luka u 90 zemalja svijeta.

cargo-partner koristi koridor kopno-more kako bi ponudio kombinirano rješenje za željeznički i pomorski prijevoz koji pokriva prijevoz do i iz cijele zapadne Kine. Za izvoz iz regije, teret se može preuzeti iz 13 provincija zaleđa i željeznicom prevesti preko Chongqinga do luka na jugu Kine, poput Gansua. Svakodnevne željezničke usluge povezuju Chongqing i Gansu tranzitom od oko 36 sati. Odatle se pošiljke morskim putem prosljeđuju u brojne druge luke širom svijeta.

Stefan Krauter, izvršni direktor cargo-partnera, vidi velik potencijal u ovoj regiji: „Zahvaljujući ambicioznim kineskim planovima razvoja zapadnih pokrajina, zemlja je uložila velika sredstva u infrastrukturu ove perspektivne regije. Inicijative poput Novog međunarodnog trgovinskog kopneno-pomorskog koridora ne samo da jačaju trgovinske odnose između Kine i susjednih zemalja, već nude i povoljna logistička rješenja za izvoz u Europu. Drago nam je da možemo pružiti našim kupcima brzo i isplativo rješenje za njihov prijevoz do i iz kineskog zaleđa."

Korištenjem željezničke veze preko Chongqinga, teretni partner može ponuditi značajne vremenske i troškovne prednosti u odnosu na prethodni prijevoz kamionom ili teglenicom iz zapadne Kine. Ovisno o ruti, željezničko tranzitno vrijeme od skladišta do luke najmanje je 7 do 10 dana kraće od teglenice, sa samo oko 30 do 50 posto troškova cestovnog prijevoza. Zahvaljujući širokoj mreži ureda za prijevoz tereta širom Azije i Europe, cargo-partner može ponuditi rješenja od vrata do vrata.

cargo-partner privatni je pružatelj cjelovitih usluga infologistike sa sjedištem u Austriji koji nudi sveobuhvatan portfelj rješenja za zračni, pomorski, cestovni prijevoz i skladištenje. S više od trećine stoljeća stručnosti u informacijskoj tehnologiji i optimizaciji lanca opskrbe, tvrtka dizajnira prilagođene usluge za širok spektar industrija kako bi stvorila konkurentne pogodnosti za svoje kupce širom svijeta. Osnovan 1983. godine, teretni partner ostvario je procijenjeni promet od preko milijardu eura u 2020. godini i trenutno zapošljava 3.150 ljudi širom svijeta.