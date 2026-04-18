Butković podijelio ugovore: Za lučku infrastrukturu dao preko 16 milijuna eura

Dodijeljena sredstva osigurana su u državnom proračunu, a resorno ministarstvo dodjeljuje ih svake godine u sklopu investicijskog ciklusa u obnovu, izgradnju i modernizaciju lučke infrastrukture diljem hrvatske obale. Pritom sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi dosežu iznos od 4,4 milijuna eura, dok se 11,8 milijuna eura odnosi na sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te na modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture.

Više od 500 milijuna eura ulaganja

Ugovori za sufinanciranje lučke infrastrukture uručeni su ravnateljima 14 županijskih lučkih uprava, a za projekte izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi predstavnicima 36 gradova i općina. Uručio ih je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je istaknuo da ima puno zahtjeva za sufinanciranje te pozvao korisnike kojima su dodijeljena sredstva da krenu u realizaciju projekata što prije. "To su sredstva koja se moraju potrošiti u ovoj godini, tako da će biti izazovno", izjavio je.

Butković je naglasio da su ulaganja posljednjih godina diljem hrvatske obale, što preko lučkih uprava, što preko gradova i općina, premašila 500 milijuna eura.

Kazao je kako ovi projekti imaju jako veliki značaj te da su ulaganja u lučku infrastrukturu i u obnovu lučke infrastrukture ključna stvar za zemlju poput Hrvatske, koja je "uvijek bila okrenuta moru i živjela od mora".