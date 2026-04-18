POMORSKO DOBRO

Butković podijelio ugovore: Za lučku infrastrukturu dao preko 16 milijuna eura

I.K./Hina

18.04.2026 u 01:03

Oleg Butković Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
Bionic
Reading

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodijelilo je u petak ugovore za sufinanciranje projekata lučke infrastrukture i pomorskog dobra, ukupne vrijednosti veće od 16 milijuna eura.

Riječ je o ugovorima za sufinanciranje projekata na području sedam obalno-otočnih županija - Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske te Dubrovačko-neretvanske županije.

Dodijeljena sredstva osigurana su u državnom proračunu, a resorno ministarstvo dodjeljuje ih svake godine u sklopu investicijskog ciklusa u obnovu, izgradnju i modernizaciju lučke infrastrukture diljem hrvatske obale. Pritom sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi dosežu iznos od 4,4 milijuna eura, dok se 11,8 milijuna eura odnosi na sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te na modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture.

vezane vijesti

Više od 500 milijuna eura ulaganja

Ugovori za sufinanciranje lučke infrastrukture uručeni su ravnateljima 14 županijskih lučkih uprava, a za projekte izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi predstavnicima 36 gradova i općina. Uručio ih je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je istaknuo da ima puno zahtjeva za sufinanciranje te pozvao korisnike kojima su dodijeljena sredstva da krenu u realizaciju projekata što prije. "To su sredstva koja se moraju potrošiti u ovoj godini, tako da će biti izazovno", izjavio je.

Butković je naglasio da su ulaganja posljednjih godina diljem hrvatske obale, što preko lučkih uprava, što preko gradova i općina, premašila 500 milijuna eura.

Kazao je kako ovi projekti imaju jako veliki značaj te da su ulaganja u lučku infrastrukturu i u obnovu lučke infrastrukture ključna stvar za zemlju poput Hrvatske, koja je "uvijek bila okrenuta moru i živjela od mora".

Dodjela ugovora za sufinanciranje lučke infrastrukture i pomorskog dobra Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL

Sredstva od velikog značaja za projekte lučkih uprava

Županijska lučka uprava Crikvenica danas je dobila dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojima će sufinancirati dogradnju luke Bršćanovica u Dramlju te dogradnju lučkog bazena Amabilis u Selcu. "Naravno da su ova sredstva značajna, budući da samostalno nismo u mogućnosti realizirati ovako značajne projekte", izjavio je ravnatelj crikveničke lučke uprave Mario Kružić, ujedno i predsjednik zajednice svih županijskih uprava.

Ravnatelj Županijske lučke uprave Rab Nenad Debelić preuzeo je pet ugovora ukupne vrijednosti od 1,25 milijuna eura, namijenjenih ulaganjima u luke od županijskog i lokalnog značaja pod upravljanjem te lučke uprave. Neki od projekata su već započeli, drugi će početi ove godine, a i Debelić ističe da ih bez ovih sredstava ne bi mogli realizirati.

Konkretno, dodijeljena sredstva se odnose na ulaganja u trajektne luke Lopar i Mišnjak, na području općine Lopar tu su i projekti rekonstrukcije lukobrana u luci San Marino te nastavak ulaganja u luku Melak, a financirat će se i daljnja rekonstrukcija luke Kamporska Draga, izvijestio je Debelić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
strašni Mythos

strašni Mythos

Financijski sektor u panici: Ako se ovog dokopaju kriminalci, bit će svašta
dan na burzi

dan na burzi

Zagrebačka burza reagirala na otvaranje Hormuškog tjesnaca
