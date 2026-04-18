Butković podijelio ugovore: Za lučku infrastrukturu dao preko 16 milijuna eura

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodijelilo je u petak ugovore za sufinanciranje projekata lučke infrastrukture i pomorskog dobra, ukupne vrijednosti veće od 16 milijuna eura.
Riječ je o ugovorima za sufinanciranje projekata na području sedam obalno-otočnih županija - Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske te Dubrovačko-neretvanske županije.
Dodijeljena sredstva osigurana su u državnom proračunu, a resorno ministarstvo dodjeljuje ih svake godine u sklopu investicijskog ciklusa u obnovu, izgradnju i modernizaciju lučke infrastrukture diljem hrvatske obale. Pritom sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju pomorskog dobra u općoj upotrebi dosežu iznos od 4,4 milijuna eura, dok se 11,8 milijuna eura odnosi na sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te na modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture.
Više od 500 milijuna eura ulaganja
Ugovori za sufinanciranje lučke infrastrukture uručeni su ravnateljima 14 županijskih lučkih uprava, a za projekte izgradnje, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi predstavnicima 36 gradova i općina. Uručio ih je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je istaknuo da ima puno zahtjeva za sufinanciranje te pozvao korisnike kojima su dodijeljena sredstva da krenu u realizaciju projekata što prije. "To su sredstva koja se moraju potrošiti u ovoj godini, tako da će biti izazovno", izjavio je.
Butković je naglasio da su ulaganja posljednjih godina diljem hrvatske obale, što preko lučkih uprava, što preko gradova i općina, premašila 500 milijuna eura.
Kazao je kako ovi projekti imaju jako veliki značaj te da su ulaganja u lučku infrastrukturu i u obnovu lučke infrastrukture ključna stvar za zemlju poput Hrvatske, koja je "uvijek bila okrenuta moru i živjela od mora".
Sredstva od velikog značaja za projekte lučkih uprava
Županijska lučka uprava Crikvenica danas je dobila dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojima će sufinancirati dogradnju luke Bršćanovica u Dramlju te dogradnju lučkog bazena Amabilis u Selcu. "Naravno da su ova sredstva značajna, budući da samostalno nismo u mogućnosti realizirati ovako značajne projekte", izjavio je ravnatelj crikveničke lučke uprave Mario Kružić, ujedno i predsjednik zajednice svih županijskih uprava.
Ravnatelj Županijske lučke uprave Rab Nenad Debelić preuzeo je pet ugovora ukupne vrijednosti od 1,25 milijuna eura, namijenjenih ulaganjima u luke od županijskog i lokalnog značaja pod upravljanjem te lučke uprave. Neki od projekata su već započeli, drugi će početi ove godine, a i Debelić ističe da ih bez ovih sredstava ne bi mogli realizirati.
Konkretno, dodijeljena sredstva se odnose na ulaganja u trajektne luke Lopar i Mišnjak, na području općine Lopar tu su i projekti rekonstrukcije lukobrana u luci San Marino te nastavak ulaganja u luku Melak, a financirat će se i daljnja rekonstrukcija luke Kamporska Draga, izvijestio je Debelić.