Brnjac ima plan za spas sezone: Turistička pristojba smanjuje se za pola, a čak 90.000 turističkih djelatnika će se cijepiti

Ministrica turizma Nikolina Brnjac u RTL-u Danas odgovarala je na pitanja kako spasiti sezonu.'Kao i prošle godine mi smo razgovarali kakva je situacija sa koronom, turistička pristojba će se smanjiti za 50 posto i kao turistička članarina, kada govorimo o iznajmljivačima', otvorila je Brnjac.

'Prve ankete smo proveli prije nekoliko mjeseci kako bi vidjeli koliko je zainteresiranih. Prije 20-ak dana počeli smo od udruženja prikupljati konkretna imena i prezimena tko se želi cijepiti. Radi se o oko 70.000 turističkih djelatnika. U zadnjim razgovorima koje smo imali sa HZJZ-om krajem idućeg tjedna bi sve to moglo započeti.'.

Navedenih 70.000 djelatnika u turizmu trebalo bi biti cijepljeno u prvoj fazi do početka sezone, ukupno bi se trebalo procijepiti 90.000 ljudi.

Što se tiče sufinanciranja testiranja turista rekla je: 'Sa stavke Ministarstva turizma i sporta izdvojili značajna sredstva upravo jer znamo da je su za četveročlanu obitelj to značajan iznos, iako su sada cijene antigenskih testova oko 200 kuna, a PCR testova 500 kuna. Dogovorit ćemo to u suradnji s HZJZ-om, testovi će se nabavljati putem Robnih zaliha. To su testovi koji su na listi odobrenih testova od strane EU.'

'Izdvojili smo otprilike 20-ak milijuna kuna za početak, a onda ćemo vidjeti dalje. Tu govorimo o turistima, a svi koji dolaze će, u principu, biti zabilježeni u e-visitoru, to je potvrda koju jednostavno možete dobiti i s njom će se dolaziti na te punktove na kojima će se moći odraditi testiranja pri povratku u svoju zemlju', rekla je.