'Nismo trebali graditi pet arena, nego nam samo treba navodnjavanje. Onda nam Slavonija ne bi otputovala'

Kako očuvati, ali i pokušati povećati broj radnih mjesta, kako povećati izvozničku bazu? Stvoriti uvjete za 100 tisuća novih radnih mjesta, povećati prosječne i minimalne plaće te uvesti dodatna porezna rasterećenja, neki su od Vladinih ciljeva. Koliko u tome mogu pomoći 22 milijarde eura koje je obećala Europska unija? U emisiji 'Otvoreno' na pitanja su pokušali odgovoriti ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca Damir Zorić, poduzetnik i vlasnik Orbica Branko Roglić, Ljubo Jurčić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, generalni direktor Emmezete Slobodan Školnik te predsjednik udruge Hrvatski izvoznici Darinko Bago

Dodao je kako se ne treba koncentrirati samo na Covid-19 nego treba pogledati i što je bilo prije. Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić rekao je kako turizam ima udio oko 20 posto BDP-a, a da je cilj u idućim godinama to smanjiti odnosno da će se fokusirati na one industrije u kojima Hrvatska ima šanse i unaprijediti ih.

'Svi mi, i pozicija i opozicija, želimo da se zemlja razvija , da se bolje živi, da se štiti okoliš, da se radi energetska tranzicija i to ponavljamo otkako se pojavljujemo ovdje zadnjih 20, 30 godina, ali vidimo da se malo toga događa. Nas je pogodio Covid kao cijeli svijet, ali imamo problem prije toga. Da se ne bi gospodin Ćorić naljutio, ali mi propadamo i stagniramo i od prije toga. Mi idemo prema dnu Europe, samo je Bugarska iza nas.', rekao je Ljubo Jurčić s Ekonomskog fakulteta u emisiji Otvoreno HRT-a .

'Tu su prvenstveno poljoprivreda i prehrambena industrija koja se na nju veže, naš potencijal u tom je području neosporan. Tu je i energetika u kojoj Hrvatska ima komparativne u odnosu na zemlje u okruženju. Tu su i ICT i gaming industrija koji bilježe sjajne rezultate te neke druge industrije. Tu smo da im otvorimo dodatni prostor, a ono što je važno jest da im ne smijemo smetati, pokazali su da mogu', rekao je Ćorić.

Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca Damir Zorić rekao je kako je pogubno za zemlju da proizvodimo samo 50 posto hrane koja nam je potrebna

'Ne znam da li je svemirska tehnologija to navodnjavanje koje gledamo u drugim zemljama, možemo mi to i iz ovih 22 milijarde eura izvući, ali mi to moramo raditi u okviru svojih vlastitih odgovornosti', dodaje.

'Mi nismo trebali graditi pet arena, nego nam samo treba jedno navodnjavanje. Onda nam Slavonija ne bi otputovala', ukazao je Branko Roglić napominjući kako smo u ICT-u i sportu vrhunski, kao i u glazbi.

Generalni direktor Emmezete Slobodan Školnik rekao je kako nam u gospodarstvu treba 'manje politike i manje države' te da 'fantastični uspjesi ICT industrije nisu napravljeni smjernicama države'.

'To su solo igrači, kao obitelj Kostelić.', usporedio je Školnik. Dodao je kako je naš javni sektor neefikasan i da naše gospodarstvo 'lijepo raste, ali ono je malo i slabašno za sve ono što mora nositi na leđima'.

'Imamo odnos radnika i umirovljenika 1 na 1, i to je ono što politika mora riješavati, a ne se baviti gospodarstvom. Hrvatska je mala zemlja i mora se snažno vezati uz izvoz, za razliku od primjerice SAD-a koji ima svoje tržište s 350 milijuna stanovnika', ističe Darinko Bago.