Boli glava od novca kojega drže u rukama ovih 25 obitelji, a najbogatija od njih svakoga dana zaradi novih 100 milijuna dolara

Dvadeset pet najbogatijih obitelji u svijetu, vlasnika raznih industrija i biznisa, raspolaže s čak 1400 milijardi dolara imovine, objavio je ovih dana američki poslovni medij Bloomberg. Impresivna brojka odgovara lanjskom bruto domaćem proizvodu (BDP) Australije, 14. svjetske ekonomije po veličini, i još je jedna potvrda sve većeg raspona koji nastaje između bogatih i siromašnih u svijetu.

Na listi koju je sastavio Bloomberg nalaze se neka dobro poznata imena, no ima i dosta onih koja nisu baš u širokoj upotrebi, čak niti u korporativnom svijetu. Dio razloga za to leži u načinu na koji su u Bloombergu odlučili odabrati one koje će uzeti u obzir.

Na listi su se našle samo obitelji kojima bogatstvo potječe iz nekog višegeneracijskog biznisa, čime su izostavljene milijarderske obitelji prve generacije (poput, recimo, obitelji Jeffa Bezosa, Billa Gatesa ili Warrena Buffetta). Također, sastavljajući listu u Bloombergu nisu u obzir uzeli dinastije kod kojih je bogatstvo previše raspršeno, pa stoga na listi najbogatijih obitelji nema niti legendarnih milijardera poput Rockefellera, Rotschilda i drugih.