Biblijski požari dokrajčili kompaniju koju je načela Julia Roberts

Najveći elektrodistributer u Kaliforniji početkom tjedna bio je prisiljen proglasiti stečaj zbog troškova koji mu prijete nakon izazivanja katastrofalnih požara u toj državi, a jedan procijenjeni iznos penje se na čak 29 milijardi dolara odšteta i drugih rashoda, mada čak niti to ne mora biti konačna šteta

No ostvare li se najnovija strahovanja, PG&E bi mogao biti odgovoran za plaćanje puno viših iznosa jer se kompaniji na teret stavlja izazivanje požara koji su u proteklih nekoliko godina izazvali ogromne štete u Kaliforniji. Investicijska banka Goldman Sachs objavila je procjenu da bi odštete, pravni i drugi troškovi za požare u posljednje dvije godine, za koje se tereti PG&E, mogli dosegnuti iznos od 29 milijardi dolara , a postoji mogućnost da i narastu.

Na nesreću kompanije, širenju katastrofalnih požara znatno su pogodovali klimatski uvjeti. Vrlo vruća i suha razdoblja pojačavaju rizik od širenja požara, a stručnjaci za okoliš, čije riječi prenosi britanski Economist, komentiraju da zbog promjene klime čak i male greške mogu imati puno veće posljedice nego što je to bilo ranije i time zaprijetiti financijskoj stabilnosti kompanija. PG&E je, inače, već prije nešto više od 20 godina bio proglašen krivim za izazivanje požara u okrugu Nevada upravo zbog nedovoljnog obrezivanja drveća koje je raslo u blizini dalekovoda.

U najvećem broju slučajeva drveće, čije je održavanje obaveza same kompanije, srušilo se na kablove, što je izazvalo katastrofalne požare. Državne vlasti još istražuju je li PG&E kriv i za izazivanje dvaju najsmrtonosnijih požara u novijoj povijesti Kalifornije: onog koji je zahvatio okruge Sonoma i Napa 2017. godine, u kojem je poginulo 22 ljudi, i onog u kojem je lani u okrugu Butte smrtno stradalo čak 86 osoba.

Slučajevi izazivanja požara i trovanja pitke vode daleko su od jedinih ozbiljnih problema u kojima se tijekom godina našao PG&E. Devetog rujna 2010. u predgrađu San Francisca eksplodirao je pedeset godina star plinovod u vlasništvu korporacije, a u eksploziji je poginulo osam osoba, ozlijeđeno njih pedesetak i uništeno stotinjak domova. Devet godina prije toga PG&E je bio proglasio stečaj nakon poteškoća do kojih je došlo prilikom deregulacije tržišta električne energije u Kaliforniji. Troškovi spašavanja kompanije, što je potrajalo do tri godine, procijenjeni su na 40 do 45 milijardi dolara.

Pod prijetnjom visokih mogućih troškova kalifornijska kompanija, čija se povijest proteže na više od 100 godina, početkom ovog tjedna opet je proglasila stečaj, zbog čega nije isplatila kamate na obveznice u iznosu od 21,6 milijuna dolara koje su dospijevale dan kasnije. Prema dostupnim informacijama, PG&E ukupno kroz obveznice raznim vjerovnicima duguje 17,5 milijardi dolara. Stečaj daje kompaniji mogućnost reorganizacije, a državni regulatori su još krajem prošle godine objavili da istražuju 'širok spektar alternativa' koje uključuje i promjenu čelništva kompanije i njeno razdvajanje na manje dijelove.

U međuvremenu, PG&E je već zatražio dozvolu da podigne cijene električne energije, čime će, naravno, struja postati skuplja za dio građana Kalifornije, ali bi prikupio barem dio novca za pokriće troškova osiguranja i održavanja sustava. Kao što to i obično biva u takvim slučajevima, nemar kompanije u konačnici opet plaćaju krajnji korisnici.