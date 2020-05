Reporterki RTL-a na kavi je ministar zdravstva Vili Beroš otkrio iz svoje perspektive 77 dana borbe s virusom, ali i političke ambicije zbog kojih bi mogao biti zabrinut Milan Bandić. Prenosimo najzanimljivije dijelove intervjua

Vi ste prije popuštanja kao sjekirom zaustavili puno toga, gospodarstvo je stalo. Nismo se smjeli razboljeti ako to nije bila korona, nismo mogli živjeti, putovati, sad kad gledate je li to bilo prerigorozno?

Ne slažem se s vama baš da smo to nožem odrezali, te su mjere bile balansirane. Iz dana u dan smo o njima razmišljali, one jesu restriktivne u konačnici, međutim, upravo to je polučilo ovakav epidemiološki rezultat.

Ono što vas čeka jednom kad se stožer ugasi je ono s čime su se borili svim ministri zdravstva do vas u većem obujmu nego što su oni mogli i zamisliti, a to su liste čekanja – kako ćete vi srediti bolnički sustav jednom kad korona prođe?

Moram reći da jedva čekam uhvatiti se s time u koštac. Već je u tijeku jedna sistemska analiza onoga što je bilo napravljeno i na osnovu tih elemenata nadam se da ćemo biti u mogućnosti unaprijediti cijeli bolnički sustav. Dakle, nije samo riječ o listama čekanja, riječ je o organizacijskom modelu i primarne zaštitne zaštite i bolnica i financiranja. Tako da su to sve elementi s kojima se jedva čekam suočiti, a koliko ću biti uspješan ćemo vidjeti, ali neke elemente i energiju imam.