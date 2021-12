BAT 20. put zaredom uvršten kao jedina duhanska tvrtka u svjetski indeks održivosti

Zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u održivo poslovanje, BAT je 20. godinu zaredom uvršten u Dow Jones indeks održivosti (DJSI) kao jedina duhanska kompanija. Riječ je o svjetskom indeksu koji predstavlja najboljih 1000 globalnih kompanija po pitanju održivosti.

S najvećim brojem bodova u 2021., BAT je prema rangiranju u indeksu vodeći u čak 11 od ukupno 24 kategorije, dok je najviši rezultat od 100 posto kompanija postigla u ukupno 6 kategorija. BAT je ostvario ukupnu ocjenu od 86 posto – 43 postotna boda više od prosjeka industrije.

“Ponosni smo što nas je DSJI prepoznao 20. godinu zaredom i što smo ponovno jedna od kompanija u prestižnom DJSI World Indexu. Smanjenjem utjecaja našeg poslovanja na zdravlje gradimo bolje sutra (A Better Tomorrow™), što je temelj buduće održivosti BAT-a. Zbog toga ubrzavamo našu transformaciju i kontinuirano ulažemo kako bismo našim potrošačima mogli ponuditi potencijalno manje rizične proizvode.Dok gradimo brendove budućnosti i postajemo tvrtka koja proizvodi robu široke potrošnje u više kategorija, naši ciljevi su jasni: ostvariti 5 milijardi funti prihoda od nove kategorije proizvoda do 2025. i doseći 50 milijuna potrošača naših proizvoda bez sagorijevanja do 2030. godine“, istaknuo je direktor marketinga u BAT-u Kingsley Wheaton.

Kreiran od strane S&P Dow Jones Indices, DJSI je zlatni standard za praćenje korporativne održivosti. U 2021. godini na procjenu praksi održivosti prema kriterijima ESG (Environmental, Social, Governance) pozvano je više od 10.000 tvrtki, dok je njih 10% prepoznato liderima u korporativnoj održivosti i uvršteno u DJSI World Index.

BAT je bila prva duhanska tvrtka koja je uključena u DJSI. Ovo postignuće dodatno pokazuje stalnu predanost BAT-a svojoj svrsi, izgradnji boljeg sutra (A Better Tomorrow™) smanjenjem utjecaja poslovanja na zdravlje. BAT se nedavno uključio i u UN-ovu globalnu kampanju Race to Zero i obvezao se postaviti znanstveno utemeljene ciljeve na putu ostvarivanja ugljične neutralnosti u čitavom lancu vrijednosti do 2050. godine.