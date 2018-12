Američki šefovi imaju ozbiljan problem, zaposlenici im nestaju s posla bez traga i glasa

Američke kompanije sve se češće susreću sa slučajevima u kojima zaposlenici bez ikakvog objašnjenja prestanu dolaziti na posao i odbijaju svaki daljnji pokušaj komunikacije, a o kolikom je problemu riječ, ukazuje i to što ga je nedavno naglasila i jedna od podružnica američkih saveznih rezervi (Fed)

Poput zapleta u nekom trileru ili znanstvenofantastičnom filmu, poslodavci se posljednjih mjeseci sve više susreću s novim i rastućim fenomenom – radnici im nestaju bez traga i glasa. Mada se to na prvi dojam može činiti pretjerivanjem, fenomen je stvaran; dapače toliko je stvaran i uzeo je maha da se ovih dana jedna od američkih središnjih banaka u svojim redovnim analizama tržišta rada osvrnula i na takve situacije.

Neke među njima su jednostavno počele primjenjivati recept avioindustrije, poznate po tome da često proda više karata nego što određeni avion ima sjedala jer gotovo uvijek postoji određeni postotak osoba koje se ne pojave na letu. Pojedini menadžeri za ljudske resurse tako su počeli zakazivati znatno više intervjua s kandidatima jer znaju da se i do 50 posto prijavljenih za određene pozicije vjerojatno neće pojaviti na razgovoru. U drugim kompanijama jednostavno raspišu natječaje za dvostruko više ljudi nego što im je potrebno.

Američka stopa nezaposlenosti je na najnižoj razini u posljednjih osamnaest godina, slobodnih radnih mjesta ima u izobilju i profesionalci su danas više nego ikad u poziciji da jednostavno odbiju ponuđeno zaposlenje. U takvom okruženju ljudi mogu relativno bezbrižno samo jednog dana ne doći na posao, a takvo ponašanje nije vezano samo uz poslove koji nose niže nadnice i za koje su potrebne niže kvalifikacije, nego i za uredske poslove koje obavljaju ljudi s fakultetskim obrazovanjem. Čini se da ne postoji industrija, od prehrambene pa sve do financijske, koja nije pogođena novim fenomenom, a kompanije su sve češće pod pritiskom da konstantno zapošljavaju nove ljude i da u cijelosti mijenjaju način na koji provode odabir kandidata.

Čak i ako se kandidat pojavi na razgovoru, zadovolji kriterije kompanije, prihvati ponudu, određeni dio njih se ne pojavi na radnom mjestu koje ih čeka. Do prije nekoliko godina šefovi kadrovskih odjela vodili su liste onih koji se ne bi povratno javili za intervju ili odgovorili na ponudu za posao, no frustracija najnovijom situacijom toliko je visoka da liste više nisu potrebne, nego menadžeri jednostavno zapamte imena ljudi s kojima su prolazili cijeli proces zapošljavanja da se ovi na kraju ne bi pojavili na poslu. Mada takav incident obično znači da se pojedinog kandidata u budućnosti sigurno više neće razmatrati ako se on odluči jednog dana možda ponovo prijaviti za posao u istoj kompaniji, u trenutku kad na tržištu postoji izobilje poslova, posljedice i nisu toliko nesnošljive.

Nezavisni analitičari kažu da novo ponašanje nije neobjašnjivo i da priča ima i drugu stranu. Kandidati za posao danas poslodavcima serviraju juhu koju su si sami skuhali. Potencijalni zaposlenici nekad su provodili sate i sate kako bi ispunili prijavu za posao ili se pripremili za intervju da im se u konačnici nitko ne bi povratno javio ili bi ih zvali samo ako su ispunjavali uvjete za idući korak. Sve donedavno praksa da se ne javljaju bila je rezervirana isključivo za kompanije, a ta je bahatost poslodavcima, čini se, došla na naplatu.