Znate li od kojeg datuma morate imati upaljena svjetla na automobilu?

Iako se od ove godine godine dnevna svjetla na motornim vozilima moraju paliti danju nekoliko dana kasnije od početka zimskog računanja vremena, za motocikle i mopede obveza ostaje cijelu godinu

Dnevna svjetla na motornim vozilima u vožnji danju od ove godine se više neće morati koristiti baš točno u periodu zimskog računanja vremena, koje počinje u nedjelju 27. listopada u noći od 03:00 sata i traje do nedjelje 29. ožujka 2020. do 02:00 sati. Ovo je jedna od brojnih promjena u novom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama , koji je stupio na snagu objavom u Narodnim novinama broj 70/2019 dana 24. srpnja 2019. godine.

To znači da se obveza paljenje dnevnih svjetala po prvi puta ne poklapa s tim 'zimskim' periodom, već od 1. studenog 2019. do 31. ožujka 2020. godine. A što se tiče samog zimskog perioda računanja vremena Europska unija je donijela odluku o ukidanju prelaska s ljetnog na zimsko 2021. godine, no sve zemlje članice EU bi se tek trebale dotad izjasniti koje će vrijeme službeno prihvatiti.

