Vratio se Ford Bronco; legendarni suparnik ozbiljnim terencima

Temeljen je na istoj platformi kao i Ford Ranger pickup, a klasičnom modelu s dvoja vrata po prvi put će se pridružiti i verzija s četvero vrata

Bronco je Ford pokrenuo kao suparnik Jeepovima s dvoja vrata 1965., ali se prestao proizvoditi još 1996. godine. Dugoočekivane oživljene verzije dio su Fordove povećane predanosti unosnom SUV segmentu i dizajnirane su za izuzetno popularnu terensku vožnju u Americi, no loša je vijest da najvjerojatnije osvježeni Bronco ne dolazi u Europu niti u jednoj verziji. Verzije Bronco i Bronco Sport sada su dostupne za naručivanje u SAD-u, a isporuke bi trebale krenuti krajem ove godine.

Odlikuje se kratkim prevjesima, kvadratnom karoserijom i širokim stavom za uporabu na terenu, a izgrađen je na čeličnom podvozju za koje Ford tvrdi da nudi 17 posto više hoda ovjesa od suparnika. Bonco koristi gume promjera do 35 cola (889 mm).

Bronco će imati visinu od podloge od 295 mm, maksimalnom kutu pregiba od 29 stupnjeva i odlaznog kuta od 37,2°, uz mogućnost prolaska kroz vodenu prepreku do 851 milimetara dubine.

Bronco će imati novi Terrain Management System sustav upravljanja u terenskoj vožnji koji sadrži ono što Ford naziva GOAT (u prijevodu - jarac) 'Go Over All Terrain' prelazak preko svih terena. Sustav će ponuditi sedam postavki: Normal, Eco, Sport, Slippery, Sand, Baja, Mid/Ruts i Rock Crawl.