Vozili smo VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION: Vrhunski električni sportski karavan s pogonom na svim kotačima

Zasebni električni pogonski motor testnog modela u svakom slučaju pokreće prednju i stražnju osovinu. Zajedno, oba motora pružaju snagu sustava od 250 kW (340 KS) – 40 kW (54 KS) više od snage modela ID.7 Pro i ID.7 Pro S s pogonom na stražnje kotače. Domet mu je do do 584 km

Volkswagen je u ožujku prošle godine lansirao modele ID.3 GTX i ID.7 GTX Tourer. Bila su to dva modela iz GTX linije, najsportskijih modela iz potpuno električne ID. linije modela već nose oznaku GTX od 2021. godine. Inače, GTX modeli su temeljeni na dinamičnim modelima Volkswagena s oznakama GTI, GTD ili GTE – referentnih modela s motorima s klasičnim pogonom s unutarnjim izgaranjem.

Zanimljivo, sportski i dinamični GTX modeli nude potpuno jedinstvenu i posebno fascinantnu vrstu električne mobilnosti, a rezultati to već zorno i dokazuju. Naime, početkom 2024. godine je svaki peti novoregistrirani ID.4 i ID.5 u Europi već bio GTX model. To pokazuje koliko je ova izvedba popularna kod kupaca.

VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević

ID.7 GTX Tourer, izveden iz 'običnog' modela ID.7 Tourer, je najsnažniji model u ovoj liniji. Poput ID.4 GTX i ID.5 GTX, ima sustav pogona na sva četiri kotača s dva motora koji može pokretati prednju osovinu paralelno sa stražnjom osovinom. Nova je to vrsta sportske mobilnosti koja kombinira prostranost velikog karavana s performansama sportskog automobila. U daljnjem tekstu ćemo povući i paralele obje GTX verzije linije ID.7: kombi limuzina (fastback) ID.7 GTX i karavanska verzija ID.7 GTX Tourer.

Mi smo na svom jednotjednom testu imali model točne oznake VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION, snage 250 kW (340 KS) s pogonom na sva četiri kotača i baterijom neto kapaciteta 86 kWh.

Vanjski dizajn, struktura i dimenzije Prednji dio ID.7 GTX Tourera se razlikuje od ostalih modela u proizvodnoj liniji prepoznatljivim sportskim branikom sa saćastom rešetkom i svjetlosnom grafikom specifičnom za GTX uključujući osvijetljene VW oznake.

Kao i kod ID.3 GTX, svi crni elementi imaju finiš visokog sjaja. To se dodatno odnosi na bočne pragove i donji dio stražnjeg branika u GTX dizajnu. S lijeve i desne strane, bočne strane aerodinamičnog prednjeg dijela imaju nova dnevna svjetla koja dolaze kao standard – sastoje se od dva LED trokuta postavljena jedan na drugi kako bi stvorili oblik strelice i sada su dio vizualnog obilježja svih novih Volkswagen GTX modela.

Branik je aerodinamički dizajniran kako bi kombinirao niski aerodinamički otpor s visokom silom pritiska na prednju osovinu. Oba ID.7 GTX modela su standardno opremljena IQ.LIGHT LED matričnim prednjim svjetlima uključujući Dynamic Light Assist (sa značajkama kao što su automatsko kontinuirano dugo svjetlo, dinamičko svjetlo za zavoje, automatska kontrola osvjetljenja, svjetlo za loše vrijeme, funkcija dobrodošlice). Prednji dio ID.7 GTX i ID.7 GTX Tourera također je, rekli smo već, vizualno poboljšan osvijetljenim Volkswagen logotipom kao standardom.

Na stražnjem dijelu obje GTX verzije ID.7 modela, horizontalne linije naglašavaju širinu karoserije. Najdominantnija linija je horizontalna LED traka koja se proteže prema van u omotajuće LED stražnje svjetlosne skupine. GTX modeli su serijski opremljeni prilagodljivim 3D LED stražnjim svjetlosnim skupinama, uključujući dinamičnu funkciju pokazivača smjera.

Volkswagenov logotip straga osvijetljen je crvenom bojom. Stražnji dio dvaju najsnažnijih ID.7 modela također uključuje individualne GTX značajke. Ovdje se saćasta rešetka proteže gotovo cijelom širinom odbojnika u donjem području i identificira fastback limuzinu i karavan kao GTX modele. Difuzor služi kao završni element prema tlu. Saćasta rešetka i difuzor vizualno su odvojeni uskom crvenom reflektirajućom trakom. Kao što je gore opisano, svi crni elementi imaju sjajnu završnu obradu. To se odnosi i na natpis GTX na poklopcu prtljažnika.

Vizualno, glavna karakteristika dvaju ID.7 GTX modela je područje između C i D stupova - posebno njihove različite linije krova, bočni prozori i poklopci prtljažnika. Definirajući stilski element siluete oba modela je karakterna linija smještena ispod dugog ramena prozora s oštrim podrezom. To stvara snažnu i pozitivnu napetost u bočnim stranama vozila.

Što se strukture tiče, ID.7 linija je temeljena na MEB platformi Volkswagen Grupe. Prema vanjskim dimenzijama testni ID.7 GTX Tourer 4MOTION se može pohvaliti sljedećim brojkama: duljina 4961 mm, širina 1862 mm (s otvorenim retrovizorima 2141 mm), visina 1540 mm (bez krovnih nosača), međuosovinski razmak 2971 mm. Krug okretanja je 10,9 m.

Težina našeg testnog vozila je 2421 kg u što je uključena masa vozača od 75 kg kao i masa dodatne opreme. Isto tako, naš model može vući prikolicu s kočnicom (do max. 12 posto uspona) od 1800 kg ili nekočenu prikolicu od 750 kg. Imali smo i doplatnu električno otklopivu kuku za vuču.

I ID.7 GTX i ID.7 GTX Tourer također imaju maksimalan prostor za odlaganje stvari. Natovarena do naslona prvog reda sjedala (do krova s mrežom za prtljagu), limuzina ima volumen od 1586 litara; s kapacitetom od 1714 litara, naš karavan (Tourer) nudi dodatni prostor za teret i visinu u području poklopca prtljažnika. Maksimalni kapacitet prtljažnika jednako je velik za varijante s pogonom na stražnje kotače kao i 4MOTION sustavom pogona na svim kotačima.

S pet osoba u vozilu, kapacitet limuzine iznosi 532 litre kada je natovarena do visine naslona stražnjeg sjedala. Odgovarajuća vrijednost za karavan je 605 l (naslon stražnje klupe u uspravnom položaju za teret). Pod prtljažnika u obje GTX verzije do stražnje klupe dugačak je 1074 mm. Kada se nasloni stražnjih sjedala preklope, duljina uglavnom ravnog teretnog prostora povećava se na 1948 mm. Maksimalna širina između lukova kotača iznosi točno 1000 mm. Tu je i vrlo praktična mreža za učvrščivanje prtljage i mreže za odlaganje sa strane u prtljažniku. Tu su naravno i elektrikom upravljana vrata prtljažnika s virtualnom pedalom (Easy Open & Close).

Kad je riječ o kotačima, GTX modeli ID.7 imaju novodizajnirane standardne 20-colne Skagen aluminijske naplatke, koji odmah identificiraju najsnažnije ID.7 modele kao GTX. Naš testni ID.7 GTX Tourer 4MOTION je imao doplatne 21-colne (8.5Jx21 sprijeda i 9Jx21 straga) lakometalne naplatke 'Mataro', s ljetnim gumama Continental EcoContact 7 S u dimenzijama 235/40R21 98 H sprijeda te 265/35R21 101 straga. Umjesto rezervnog kotača smo imali set s kompresorom zraka za popravak oštećene gume.

Što se boje vozila tiče, naš je testni model bio obojan u monolitnu Moonstone Grey sivu (standardna boja bez nadoplate). Inače, na raspolaganju je sedam varijanti boja za obje verzije ID.7 GTX modela. Krov je uvijek potpuno crne boje na svim verzijama ID.7 GTX. Kućišta vanjskih retrovizora također su obojena crno – kao i na svim modelima ID.7. Unutrašnjost Novi ID.7 GTX i ID.7 GTX Tourer su iznimno udobni touring automobili s dinamičnim performansama vrhunskih Gran Turismo modela. Savršenu ravnotežu između udobnosti i sportskog duha osiguravaju vrlo ergonomski dizajnirana sjedala u GTX specifičnom dizajnu. Središnje ploče sjedala, unutarnji jastuci sjedala, područja ramena i nasloni za glavu prekriveni su ArtVelours Eco mikrovlaknima.

Za vanjske površine sjedala koristi se umjetna koža ugodna na dodir. Sjedala su naglašena crvenim ukrasnim šavovima, crvenim rubom i crveno obrubljenim perforiranim GTX natpisom na naslonima. GTX dizajn zaokružuju crveni rubovi u kokpitu i oblogama vrata. Kontrastni šavovi na multifunkcionalnom upravljaču i unutarnjoj oblozi upravljača uvijek su crveno završeni.

Kao opcija, dinamični vodeći modeli mogu biti opremljeni prilagođenim GTX ergoActive prednjim sjedalima, kao u našem slučaju s doplatnim Paketom 'Interior Plus'. Unutarnje površine sjedala i nasloni za glavu prekriveni su ArtVelours Eco mikrovlaknima. Vanjske površine sjedala obložene su umjetnom kožom koja je ugodna na dodir. Nasloni sjedala imaju perforirani crveni GTX natpis. GTX poboljšanja također uključuju crveni obrub između unutarnjih i vanjskih površina sjedala.

ErgoActive prednja sjedala nude električno podešavanje u 12 smjerova, funkciju memorije, praktičan ulaz (sjedalo se automatski pomiče unatrag pri ulasku i izlasku) i podešavanje dubine sjedala (podesiva potpora za bedra). Osim toga, sjedala su opremljena sofisticiranom funkcijom masaže tlačnih točaka u naslonu, naizmjeničnim podizanjem jastuka sjedala za aktiviranje mišića leđa i inovativnim klima uređajem. Zahvaljujući dugom međuosovinskom razmaku, obje verzije ID.7 GTX nude izuzetno velikodušan prostor i za prednja i za stražnja sjedala.

Uz pojedinačne postavke temperature (hlađenje i grijanje), vozač i suvozač mogu alternativno aktivirati automatski način rada. Ovdje senzori temperature i vlage u sjedalima detektiraju potrebu za hlađenjem i/ili grijanjem i u skladu s tim kontroliraju klimu. Mogu se odabrati i tri posebna načina rada: maksimalno grijanje, maksimalna ventilacija ili maksimalno sušenje. Jastuci jastuka sjedala i naslona također su grijani i ventilirani. Sve aktivirane funkcije klimatizacije i masaže sjedala automatski se isključuju nakon unaprijed određenog vremena. ErgoActive prednja sjedala dio su Interior Plus paketa, koji također uključuje vrhunski zvučni sustav tvrtke Harman Kardon i grijanje stražnjih sjedala. Zvučni sustav 'Harman Kardon' uključuje 12+1 zvučnik, digitalno 16-kanalno pojačalo, subwoofer, a ukupna snaga hi-fi sustava je 700W.

Obje verzije ID.7 GTX dostupne su s panoramskim krovnim otvorom s pametnim staklom (Smart Glass) kao opcijom u našem slučaju s Paketom 'Exterior Plus'. Prozirni krov može se učiniti neprozirnim ili transparentnim u svakom trenutku pomoću sloja polimerno dispergiranih tekućih kristala (PDLC) integriranog u staklo. Prebacivanje se aktivira dodirnim upravljanjem u krovnoj konzoli ili putem glasovnog asistenta IDA. Elektronički PDLC sloj se deaktivira kada je staklo neprozirno. To uzrokuje da se kristali u sloju rasporede tako da staklo više nije prozirno.

Nasuprot tome, čim se na sloj primijeni električni napon, kristali se zatim sortiraju tako da svjetlost ponovno može prolaziti. Uz ovu funkciju zaštite od odsjaja koju je moguće isključiti, slojevi u staklu također reflektiraju energetski bogate infracrvene zrake sunčeve svjetlosti koje bi inače zagrijavale unutrašnjost vozila po sunčanom vremenu. Slično tome, pametno staklo reflektira toplinsko zračenje grijanja i tako ga zadržava u unutrašnjosti. To stvara visoku razinu udobnosti za putnike, posebno zimi.

Što se tiče dizajna interijera, Volkswagen je s modelom ID.7 općenito krenuo u novom smjeru. Ovaj ID.7 model je jedino vozilo u svojoj klasi koje je standardno opremljeno head-up zaslonom s proširenom stvarnošću (aktivna navigacija s mobilnog telefona spojenog putem Apple CarPlaya ili Android Auto sada je integrirana u prikaz rute s proširenom stvarnošću). Sam digitalni kokpit je stoga relativno malen, jer je head-up zaslon glavni izvor informacija za vozača.

Standardni infotainment sustav služi kao kontrolni centar. Ima intuitivnu strukturu izbornika i veliki zaslon osjetljiv na dodir, koji se čini samostojećim i mjeri 38 cm (15 inča) po dijagonali.

Arhitektura iza armaturne ploče potpuno je horizontalna. U ovaj linearni dizajn integrirane su obloge – koje su standardno osvijetljene pozadinskim osvjetljenjem u 30 boja na modelima GTX – i horizontalna traka za ventilaciju. Između njih, mekana umjetna koža s crvenim rubom ukrašava armaturne ploče modela ID.7 GTX i ID.7 GTX Tourer. Crvena boja nalazi se i u donjem dijelu multifunkcionalnog upravljača, koji je standardno grijani. Natpis GTX u kromiranom izgledu također je tamo integriran.

Inteligentno umreženi sustavi standardno osim poboljšanog head-up zaslona s proširenom stvarnošću podrazumijevaju App-Connect bežične veze za Apple CarPlay i Android Auto, glasovni asistent IDA s integracijom ChatGPT-a, trozonski automatski klima uređaj (Air Care Climatronic), sustav zaključavanja i pokretanja bez ključa Keyless Access i protuprovalni alarm.

ADAS sustavi pomoći Oba modela ID.7 GTX standardno su opremljena širokim rasponom najsuvremenijih sustava pomoći. To uključuje sustav za održavanje vozne trake (Lane Assist) i sustav za promjenu vozne trake (Side Assist), novi sustav upozorenja pri izlasku (upozorenje na promet koji se približava straga pri izlasku iz vozila), kočenje nadolazećeg vozila pri skretanju i potporu pri skretanju, aktivni tempomat (ACC), dinamički prikaz prometnih znakova, sustav kamere za vožnju unatrag i sustav kontrole udaljenosti pri parkiranju. Opcijski sustavi uključuju novi Park Assist Pro s kontrolom udaljenosti pri parkiranju, funkciju memorije za Park Assist, poboljšani Connected Travel Assist s online podacima i Area View. Svi ovi opcijski sustavi mogu se konfigurirati jednim klikom odabirom paketa sustava pomoći IQ.DRIVE.

Poznata funkcija Travel Assist (uključujući Lane Assist, Active Cruise Control (ACC) i Emergency Assist) je poboljšana i još bliže povezana s online podacima. Naziv sustava stoga je promijenjen u Connected Travel Assist s online podacima. Najnovija verzija reagira na još ljudskiji način od prethodnog sustava i nudi pomoć pri promjeni trake na autocestama. Sustav prediktivno prilagođava brzinu vozila – čak i prije zavoja ili kružnih tokova. Connected Travel Assist s online podacima pristupa anonimiziranim podacima o vožnji stotina tisuća drugih Volkswagenovih vozila online u pozadini. Čim ti podaci postanu dostupni online, novi Connected Travel Assist s online podacima može, na primjer, zadržati vozilo u traci čak i bez uočljivih granica trake i još savršenije prilagoditi brzinu smjeru ceste.

Osnovna funkcija Park Assist Pro je sustav koji je već poznat iz drugih Volkswagenovih modela i omogućuje pomoć pri parkiranju na paralelnim ili uskim parkirnim mjestima. Pomoć pri izlasku s paralelnih parkirnih mjesta jednako je moguća. ID.7 GTX i ID7.GTX Tourer u tu svrhu preuzimaju kontrolu nad ubrzanjem, kočenjem i upravljanjem. Funkcija memorije je nova. S ovom značajkom sustav bilježi posljednjih 50 metara vožnje i time situaciju parkiranja. Manevar parkiranja može se pohraniti kada se ID.7 zaustavi. Kada Volkswagen ponovno dođe u taj položaj, automatski nudi preuzimanje parkiranja. Moguće je i samostalno izvođenje s parkirnog mjesta. Moguće je pohraniti do pet parkirnih manevara. Daljinsko parkiranje također je novost. Pomoću Park Assist Pro i istoimene aplikacije moguće je daljinski upravljati ID.7 GTX i ID.7 GTX Tourerom na parkirna mjesta i izvan njih pomoću pametnog telefona.

Svi ID.7 modeli standardno su opremljeni sustavom stražnjih kamera. S paketom IQ.DRIVE, sustav dodatno pristupa kameri u svakom od vanjskih retrovizora i kameri sprijeda te koristi podatke za izračun pogleda iz ptičje perspektive od 360 stupnjeva na ID.7 GTX i ID.7 GTX Tourer: Pogled na područje. Ovdje je vozilo prikazano odozgo tako da se, na primjer, rubnici i oznake parkirnog mjesta mogu jasno prepoznati. Čak je moguće pogledati i iza uglova u okviru onoga što je tehnički izvedivo.

ID.7 modeli imaju standardno zračne jastuke za glavu sprijeda i straga, uključujući bočne zračne jastuke sprijeda i centralni zračni jastuk.

VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević







+74 VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević

4MOTION električni pogon na sve kotače i baterijski sustav ID.7 GTX i ID.7 GTX Tourer su standardno opremljeni električnim 4MOTION pogonom na sve kotače. Zasebni električni pogonski motor u svakom slučaju pokreće prednju i stražnju osovinu. Zajedno, oba motora pružaju snagu sustava od 250 kW (340 KS) – 40 kW (54 KS) više od snage modela ID.7 Pro i ID.7 Pro S s pogonom na stražnje kotače.

Sa snagom od 210 kW (286 KS), sinkroni motor s permanentnim magnetom (PSM) APP550 osigurava snažan pogon na stražnjoj osovini. PSM sustav je izuzetno učinkovit i čini svoj puni potencijal performansi dostupnim od samog početka. Ovisno o potrebnoj snazi i situaciji u vožnji, prednji električni motor aktivira se u djeliću sekunde. Riječ je o asinkronom motoru (ASM) s oznakom AKA150. Proizvodi maksimalnu snagu od 80 kW (109 KS). U stanju pripravnosti, ASM sustav gotovo ne troši energiju – posebna značajka asinhronih motora koja ih čini idealnim kao pomoćni pogon.

Raspodjela snage kontrolira se modificiranim regulatorom pogona na sve kotače, kao i intervencijama elektroničkih blokada diferencijala (XDS+). Sve to zajedno dovodi do povećane stabilnosti vozila, poboljšanih reakcija na promjenu opterećenja i u konačnici do većeg užitka u vožnji. Holistička GTX dinamika proširena je do krajnjeg raspona, a raspon između pojedinačnih načina vožnje – od maksimalne udobnosti do maksimalne sportske – povećan je. Električni 4MOTION pogon na sve kotače omogućuje dobro prianjanje i nudi neutralno upravljanje koje je vrlo lako kontrolirati. Osim toga, maksimalna vučna snaga (kočena s nagibom od osam posto) povećana je s 1200 na 1400 kg zahvaljujući 4MOTION-u. Posebna značajka GTX pogona je kontrola potrebne snage: za razliku od motora s unutarnjim izgaranjem, s električnim pogonskim motorima moguće je gotovo beskonačno mijenjati karakteristike odziva. Volkswagen je za modele ID.7 GTX i ID.7 GTX Tourer razvio postavku koja pretvara maksimalnu snagu sustava i najveći okretni moment pogona u pogon unutar milisekundi na početku faze ubrzanja.

U svijetu motora s unutarnjim izgaranjem, samo visokoperformansni sportski automobili, ako uopće, mogu ponuditi takvu trenutnu isporuku snage – udarac (eng. the punch). Unatoč ovim dinamičnim performansama, modeli ID.7 GTX su također vrlo učinkoviti. Zahvaljujući novoj bateriji od 86 kWh (neto kapacitet), ID.7 GTX postiže WLTP domet do 595 km; u slučaju ID.7 GTX Tourera, ekvivalentna brojka je do 584 km. Ove vrijednosti omogućene su WLTP potrošnjom od 18,4 do 16,2 kWh/100 km (limuzina) odnosno 18,8 do 16,6 kWh/h/100 km (karavan). Oba GTX modela elektronički su ograničena na maksimalnu brzinu od 180 km/h. Baterija od 86 kWh i kapacitet punjenja od 200 kW Oba motora napaja nova litij-ionska baterija – najveća Volkswagenova do sada, s energetskim kapacitetom od 86 kWh (neto); bruto energetski kapacitet je 91 kWh. U usporedbi s baterijom od 77 kWh modela ID.7 Pro, baterija od 86 kWh – koja se koristi i u novim modelima ID.7 Pro S – opremljena je s 13 umjesto 12 modula ćelija. Sustav baterija integriran je u podvozje. Detaljno, sklop baterije sastoji se od zaštite podvozja, okvira kućišta baterije oko cijelog vozila, osnovne ploče s vlastitim integriranim sustavom hlađenja, modula baterija, sustava za upravljanje baterijom, kontrolera za upravljanje ćelijama, gornjeg dijela kućišta i mreže vodova i konektora. Nova baterija može se puniti do 200 kW na DC brzim punionicama – najveći kapacitet punjenja prije je bio maksimalno 175 kW. U idealnim uvjetima, punjenje baterije od 10 do 80 posto moguće je za samo 26 minuta kada se puni s 200 kW.

Na putovanjima, inovativna funkcija punjenja i upravljanja toplinom osigurava da se baterija može pripremiti prije sljedećeg mjesta za punjenje istosmjernom strujom. Zahvaljujući ovoj elektroničkoj pripremi, modeli ID.7 GTX na dugim putovanjima s jednim ili više mjesta za punjenje što je brže moguće ponovno se opskrbljuju energijom. Baterija se zagrijava na idealnu temperaturu prije mjesta za punjenje kako bi se mogla puniti maksimalnom snagom. To omogućuje smanjenje vremena punjenja za nekoliko minuta, posebno zimi.

Kada je aktivno vođenje rute putem opcijskog navigacijskog sustava s Planerom rute za električno vozilo, predpriprema se automatski pokreće na putu do sljedeće stanice za brzo punjenje. Bez aktivnog vođenja rute, funkcija se može aktivirati i ručno pomoću izbornika punjenja u infotainment sustavu. Praktično: rute s do 10 mjesta za punjenje i 10 međuzaustavljanja mogu se planirati na pametnom telefonu ili na web portalu, a zatim prenijeti u infotainment sustav. Softver automatski integrira idealna mjesta za punjenje u vođenje rute navigacijskog sustava – vozač ne mora tražiti mjesto za punjenje, već samo treba slijediti prijedloge infotainment sustava.

GTX podvozje Osnovni raspored podvozja sastoji se od prednje MacPherson osovine i stražnje osovine s pet spona. U modelima ID.7 GTX, ova arhitektura podvozja posebno je podešena za visoke performanse pogonskog sustava i, između ostalog, opremljena je jačim stabilizatorima. Sportski progresivni sustav upravljanja dodatno je ugrađen kao standard, pružajući visoku preciznost upravljanja i predvidljiv odziv upravljanja uz minimalan napor upravljanja. Dinamika se može poboljšati pomoću ručno aktiviranog ESC Sport načina rada.

DCC podvozje GTX modela Oba ID.7 GTX modela opcionalno su dostupna s modificiranim DCC adaptivnim upravljanjem podvozjem (kao u slučaju našeg testnog VW ID.7 Tourer GTX 4MOTION s opcijskim Paketom 'Exterior Plus'). DCC podvozjem upravlja se putem novo parametriziranog Upravitelja dinamike vozila (Vehicle Dynamics Manager), koji nudi širok raspon mogućnosti prilagodbe upravljanja vozilom.

U kombinaciji s elektroničkom blokadom diferencijala (XDS+), obnovljenim regulatorom pogona na sve kotače, ESC Sport načinom rada i novo podešenim podvozjem, Upravitelj dinamike vozila osigurava izuzetno sportsko, a opet linearno i predvidljivo upravljanje vozilom. Svojim specifičnim komponentama podvozja, ID.7 GTX i ID.7 GTX Tourer samouvjereno prenose širok raspon između visoke udobnosti i sportskih performansi na cestu. Standardne 20-colne i u našem slučaju opcijske 21-colne gume također su integrirane u postavku podvozja. ID.7 GTX i ID.7 GTX Tourer stoga nude jednako sportsko i precizno iskustvo vožnje na razini premium klase.