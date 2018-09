Velikom svečanosti na Trgu bana Jelačića HAK obilježio 50 godina akcije 'Sigurno u školu s HAK-om'

Vožnjom biciklima po poligonu, educirajući se o prometnim pravilima i znakovima, sudjelujući u kreativnim radionicama, uživajući u edukativnoj kazališnoj predstavi te glazbenim nastupima Mije Dimšić i Lucije Stipanović najmlađi su uveličali HAK-ovu obilježavanje 50. obljetnice preventivno-edukativne akcije 'Sigurno u školu s HAK-om'

Hrvatski autoklub (HAK) je današnjim svečanim druženjem na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića uz edukativan program, puno smijeha i zabave obilježio 50. obljetnicu preventivno – edukativne akcije 'Sigurno u školu s HAK-om'.

Svečanosti je prisustvovalo više od dvjestotinjak mališana polaznika predškolskih grupa, djece koja su ove jeseni po prvi puta krenula u školu, ali i njihovih nešto starijih prijatelja te odgajatelja i učitelja. HAK-ova preventivno-edukativna akcija namijenjena je upravo djeci koja s prvim danom škole postaju novi aktivni sudionici u prometu i članovima njihovih obitelji, ali i vozačima koje se želi dodatno osvijestiti da s početkom nove školske godine trebaju biti još oprezniji u prometu.

Prilikom službenog obraćanja predsjednik Hrvatskog autokluba Slavko Tušek ponosno je izjavio: „Iznimno nas raduje što nam se danas pridružilo ovoliko djece i što ovu preventivno-edukativnu akciju uspješno i kontinuirano provodimo već pola stoljeća. Sve je počelo kasnih 60-ih godina prošlog stoljeća jer smo uvidjeli da se povećava broj vozila na cestama, ali da prometna kultura vozača nije na zadovoljavajućoj razini. Nažalost ni danas nismo zadovoljni stanjem sigurnosti na našim cestama. No, tijekom godina u Hrvatskom autoklubu i našim autoklubovima smo, moram reći, učinili mnogo da osvijestimo naše vozače, upozorimo na potrebu odgovornog ponašanja u prometu jer smo prije svega odgovorni za najmanje, one koji tek postaju aktivni sudionici u prometu. Za njih pripremamo preventivne akcije poput ove kada ih uz pomoć djelatnika policije posjećujemo u osnovnim školama te ih kroz razgovor pripremamo za samostalno sudjelovanje u prometu. Od svih djelatnosti Hrvatskog autokluba i udruženih autoklubova najvažnije su brojne preventivno-edukativne akcije i programi koje provodimo diljem cijele Republike Hrvatske. Osobno sam ponosan što danas obilježavamo pet desetljeća društveno korisne akcije 'Sigurno u školu s HAK-om' te što smo kroz dosadašnje akcije u osnovnim školama i na gradskim trgovima diljem Hrvatske sustavnim i kontinuiranim radom podigli svijest brojnih vozača, a generacije prvašića pripremili na sigurno kretanje u prometu. Svim sudionicima akcije 'Sigurno u školu s HAK-om' te svim ostalim malim sudionicima u prometu želim puno uspjeha u školi i siguran put od kuće do škole.'

HAK-ovu svečanu proslavu podržao je u ime Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, koje je već dugi niz godina HAK-ov partner u provođenju akcije u osnovnim školama diljem Hrvatske i Nikola Milina glavni ravnatelj policije te zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević.

Okupljeni mališani su vozeći bicikle prolazili poligon, mnogi su se fotografirali s HAK-ovom maskotom – zebrom Hakijem, sudjelovali u kreativnim radionicama te uživali u edukativnoj predstavi 'Znakovi za najmanje' u izvedbi Kazališta Smješko. Za zabavni dio programa bile su zadužene mlada zvijezda Mia Dimšić te pobjednica TV showa Zvjezdice Lucija Stipanović koja je otpjevala i veliki hit Ive Robića i Zdenke Vučković 'Moja mala djevojčica', svima poznatiji kao 'Tata kupi mi auto'.

Akcija se provodi diljem Hrvatske

Osim obilježavanjem na gradskim trgovima akcija 'Sigurno u školu s HAK-om' će se tijekom prve polovine rujna provoditi i u osnovnim školama diljem Hrvatske. Broj gradova i naselja gdje se akcija održava povećavao se tijekom godina te je prošle godine održana u 161 gradu i naselju u kojima je obuhvaćeno oko 250 osnovnih i područnih škola.

Kako je sve počelo?

I danas, 50 godina od održavanja prve akcije 'Sigurno u školu s HAK-om' u svijetu su najveći razlog stradavanja mladih u prometu - automobilske nesreće, a upravo je to dokaz da su ovakve akcije i više nego potrebne. Prve aktivnosti vezane za sigurnost u prometu počele su u Hrvatskoj već 1957. kada je predmet prometni odgoj bio uveden u osnovne škole. Dvije godine kasnije Automoto savez Hrvatske i Večernji list organizirali su Prve pionirske romobilske utrke pod nazivom 'Brzina, ali oprez' na trgu ispred zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta, koja je postala iznimno popularna, a u kojoj su sudjelovali zagrebačka pjevačica Zdenka Vučković i glumci Slavica Fila i Vlado Štefančić. U Zagrebu se tih godina obilježavao i mjesec sigurnosti cestovnog prometa.

Vodeći se time da se cestovni promet jako brzo razvija, a da nedostaje odgovarajuća prometna kultura vozača, krajem 60-ih godina prošlog stoljeća HAK je započeo sa sustavnim provođenjem ove akcije. Tada je situacija bila iznimno alarmantna jer je u razdoblju od 1970. do 1975. na hrvatskim cestama stradalo čak 1.490 djece što je gotovo 40 školskih razreda.

U istraživanju sigurnosti djece u prometu koje je Hrvatski autoklub proveo 2016. pokazalo se kako je roditeljima sigurnost u prometu njihove djece, posebno na putu do škole i u blizini škole, vrlo visoko na listi prioriteta. U odnosu na procjenjivane faktore, sigurnost djece u prometu nalazi se na visokom drugome mjestu i procijenjena je važnijom od bullyinga u školi, obiteljske harmonije ili stručnosti profesora.

Ovom akcijom HAK posebno apelira na roditelje i ostale članove obitelji prvašića neka vlastitim primjerom pokažu kako poštuju prometne propise, ograničenja brzine i koriste sigurnosni pojas. HAK preporučuje roditeljima da prošeću s mališanima po naselju i pokažu im opasna mjesta na putu od kuće do škole te kako biti vidljiv u prometu i koristiti pješačke prijelaze.