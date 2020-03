Upoznajte VW e-BULLI, crossover između klasičnog i električnog vozila

Bokser-motor s četiri cilindra snage 44 KS zamijenjen je tihim električnim motorom snage 83 KS, pa tako ovo konceptualno vozilo ima sasvim nova vozna svojstva jer je električni motor gotovo dvaput snažniji

Kao osnovu za budući je model e-BULLI tim odabrao model T1 Samba Bus proizveden u Hannoveru 1966. godine, koji je prije svoje preinake pola stoljeća vozio cestama Kalifornije. Na ovaj način ujedno se obilježava i 70. godišnjica legendarnog modela VW T1 . Jedna je stvar bila jasna od samog početka: e-BULLI je trebao biti model T1 koji se koristi svim prednostima najsuvremenijih komponenti sustava električnog pogona Volkswagen koncerna. U tomu su pogledu inženjeri i dizajneri marke Volkswagen gospodarska vozila u suradnji sa stručnjacima za sustave Odjela za komponente Volkswagen koncerna i tvrtke eClassics okupili vrhunski tim, a on je bio specijaliziran za preinake električnih automobila.

Baterija se puni preko utičnice za kombinirani sustav punjenja (CCS). Time se omogućuje punjenje izmjeničnom ili istosmjernom strujom. Izmjenična struja: baterija se puni putem AC punjača sa snagom punjenja od 2,3 do 22 kW, ovisno o izvoru struje. Istosmjerna struja: zahvaljujući utičnici za punjenje CCS modela e-BULLI, visokonaponska baterija također se može puniti na DC mjestima za brzo punjenje sa snagom punjenja do 50 kW. U ovomu se slučaju može puniti do razine od 80 posto za 40 minuta. Doseg s jednim punim punjenjem baterije iznosi više od 200 kilometara.

U usporedbi s modelom T1, osjećaj vožnje u modelu e-BULLI potpuno je drukčiji. Njega dodatno unaprjeđuje vozni postroj, koji je također redizajniran: prednje i stražnje osovine s više spona, namjestivim amortizerima i navojnim opružnim nogama, novi sustav upravljanja sa zupčastom letvom te četiri disk kočnice s unutrašnjom ventilacijom pridonose tome da se novo, dinamično upravljanje prenosi na cestu s markantnim karakterom.