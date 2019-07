Svjetski susret Spačeka u Hrvatskoj: U Samobor stiže više od 12.000 ljubitelja legendarnog Citroënovog automobila

Diljem svijeta slavi se velika obljetnica legendarnog francuskog proizvođača automobila, koji je u proteklih sto godina svijetu podario neke od najvrednijih automobila u povijesti

Zastupnik francuske marke automobila Citroën, tvrtka C Automobil Import, u sklopu Emil Frey Auto Centra, u utorak je na etno Farmi Mirnovec pokraj Samobora organizirala konferenciju za novinare ' 100 godina marke Citroën i 23 svjetski susret Spačeka '. U prekrasnom ambijentu izloženo je tridesetak modela automobila koji su na neki način obilježili stogodišnje postojanje Citroëna.

Nije to bila prilika samo da razgledamo ova starodobna vozila, još uvijek u odličnom stanju, već i da isprobamo neka od njih. Njihovi vlasnici, uglavnom privatne osobe koje ih svom mogućom pažnjom i trudom njeguju i održavaju, prepustili su nam ih bezrezervno na probne vožnje, no mi smo im ipak željeli isakazati poštovanje i prepustili njihovim rukama da nas malo provozaju okolicom. Tako smo se vozili u modelima Traction Avant iz 1956., H iz šezdesetih godina prošlog stoljeća, Mehari, Spaček, DS i Ami 6 iz sedamdesetih. I pritom neizmjerno uživali!

Cijelo događanje pomno su organizirali mnogobrojni vrijedni djelatnici zastupnika Citroëna u Hrvatskoj, ali i predstavnici lokalne vlasti. Uz podsjećanje, putem promotivnog videomaterijala, na legendarne modele, bila je to odlična prilika za predstavljanje još jednog sjajnog događanja. Riječ je o 23. svjetskom susretu Spačeka, koji će se prvi put održati u Hrvatskoj, i to u Samoboru, od 30. srpnja do 4. kolovoza ove godine.