Sve pet, samo je Renault 4! Vraća nam se 'mali div', no u električnoj varijanti

Renault 4L

Za sve one malo starije generacije ime Renault 4 priziva u sjećanje neka davna, jednostavnija vremena. Proizvodio se od 1961. do 1992. godine, često je to bio i jedini automobil u obitelji, a pojam današnjeg obiteljskog automobila u međuvremenu se temeljito redefinirao. N šezdesetih pa sve do devedesetih godina prošlog stoljeća popularna četvorka mnogima je mnogo značila. Bio je to relativno dostupan automobil koji se proizvodio i u Novom Mestu u susjednoj Sloveniji, a u kojim ste komotno mogli prevesti na ljetne praznike cijelu svoju obitelj i priličnu količinu prtljage te biti sigurni da će put prema moru, bez obzira na tadašnje loše prometnice, proteći u najboljem redu.