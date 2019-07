Stradavaju li žene u automobilu češće od muškaraca zbog zastarjelih dimenzija ispitnih ženskih lutaka?

Kada je 2003. godine uvedena 'ženska' lutka za testiranje, bila je samo 152 centimetra visoka i teška 50 kilograma, no današnje žene ipak se malo razlikuju

Sigurnost današnjih modernih automobila svakim danom je sve veća, no i dalje stoji činjenica da su žene znatno češće ozlijeđene unutar samog vozila u automobilskim nesrećama nego muškarci. Portal Jezebel o tom je fenomenu pisao još 2011., no tada se vjerovalo su za to krivi sigurnosni pojasevi. Naravno, općepoznata stvar je to da su sigurnosni pojasevi u kabini automobila identični po svojoj funkcionalnosti, bez obzira na koje sjedalo su montirani. Ipak, zračni jastuci i sigurnosni pojasevi različito reagiraju tijekom sudara, ovisno o veličini osobe koja se nalazi iza upravljača i koliko su blizu vozaču tijekom vožnje.