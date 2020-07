Prodaja novih automobila u Hrvatskoj u lipnju: pad od čak 49,6 posto u odnosu na prošlogodišnji lipanj!

U lipnju 2020. je u Hrvatskoj novoregistrirano 4085 novih osobnih automobila, a model s najviše novih registracija u lipnju je sada Renault Clio sa 411, VW Polo sa 199 i Dacia Sandero sa 182 komada. Škoda Octavia je i dalje najprodavaniji model u prvih pola godine sa 1089 primjeraka

Slijede automobili čiji motori koriste ukapljeni naftni plin (UNP ili na engleskom LPG) sa 166 komada ili 1,0 posto. Zanimljivo je da su potpuno električni automobili u prvih šest mjeseci 2020. prodani u 103 primjerka i oni i dalje čine samo 0,6 posto hrvatskog tržišta prema tipu goriva. Prve tri najprodavanije marke električnih automobila su sada Škoda s 26 komada, Hyundai s 23 i Tesla sa 15 primjeraka. No dobra je vijest da u srpnju ponovno kreće novi krug državnih poticaja za kupnju potpuno električnih i plug-in hibridnih vozila. A treba i reći da je ove godine budžet veći, po 22 milijuna kuna za tvrtke i isto toliko za građane. Od tih ukupno 44 milijuna moglo bi se 'izvući', ako računamo po 70.000 kuna po čisto električnom automobilu skoro 630 komada, no tu će vjerojatno biti i jedan dio plug-in hibridnih modela koji mogu dobiti do 40.000 kuna po automobilu. No, na tržištu i nema baš previše modela takvih hibridnih automobila, no vidjeti ćemo na kraju ovog kruga poticaja kako će se to točno odraziti na prodajne brojke.

Prodaja prema županijama

I na kraju, prodajni rezultati prema županijama za prvih pola 2020. godine izgledaju ovako; u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji novoregistrirano je najviše automobila, 7525 komada ili 43,16 posto od ukupne količine prodanih osobnih automobila u 2020. Na drugom mjestu je i dalje Šibensko-kninska županija sa 1380 komada novoregistriranih novih automobila ili 7,91 posto hrvatskog tržišta. Treće mjesto sada samostalno drži Primorsko-goranska s 1286 komada ili 7,38 posto tržišta. Prošli mjesec je na posljednjem mjestu bila Ličko-senjska županija, a tako je i nakon dobivenih rezultata za mjesec lipanj, sa 82 prodana automobila ili 0,47 posto tržišta.