Ovako izgleda milijun dolara vrijedan konkurent Rimčevom C_Two iz Tajvana

Električni automobili mogli bi promijeniti način na koji gledamo na performanse, no isto tako i na etablirane automobilske marke, budući da novi igrači niču poput gljiva nakon kiše

Miss R je trenutno u prototipnoj fazi pa joj možemo oprostiti rudimentaran dizajn koji ponajprije služi svrsi. Ipak ono čega se ne treba sramiti su performanse, barem na papiru.

Vidite ovo čudo raspolaže s četiri elektromotora ukupne snage 1 MW, odnosno čak 1.314 KS!

To je dovoljno za sprint s mjesta do 100 km/h za 1,8 sekundi, do 200 km/h za 5,1 sekundi, te više od 270 km/h maksimalne brzine.

Nažalost nije poznat kapacitet i autonomija baterije s 4.116 ćelija, no Tajvanci nas uvjeravaju kako je baterijske pakete moguće zamijeniti za svega 5 minuta.

Miss R će biti proizvedena u limitiranoj izvedbi od 20 primjeraka po početnoj cijeni od milijun američkih dolara, no Xing Mobilitiju mnogo je važnije etablirati se kao proizvođač električnih rješenja i sustava za komercijalna vozila drugih proizvođača.