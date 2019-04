Novi Yaris za američko tržište nalik je na buldoga: Evo zašto priželjkujemo europsko izdanje

Sjevernoameričko tržište ne poimamo kao ono na kojem dobro prolaze maleni gradski automobili, ali ovaj mališan dobro će se snaći

Prema informacijama i prvim službenim fotografijama, nova Toyota Yaris trebala bi se pojaviti na autosalonu u New Yorku ovaj mjesec. Odlična je to vijest, no problem je u tome što je ovaj model zasad namijenjen samo američkom tržištu. Yaris, modelna godina 2020., izgleda na prvi pogled jako zabavno, učinkovito i pristupačno. Dodajte najnovije multimedijske tehnologije s praktičnošću i vrijednošću i novi Yaris Hatchback udovoljit će svemu onome što zahtijevaju kupci malenih gradskih automobila.