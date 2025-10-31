Novi Volkswagen T-Roc stiže: Saznali smo i cijene novog aduta u segmentu kompaktnih SUV vozila

Na početku su dostupni 1.5 eTSI motori sa 116 KS i 150 KS, a kasnije se očekuje dolazak potpuno novih hibridnih modela te verzije s pogonom na sva četiri kotača

Novi Volkswagen T-Roc, njegova potpuno nova druga generacija, je imao svoju svjetsku premijeru krajem kolovoza ove godine. A sada je Volkswagen objavio kako započinje i njegova pretprodaja na našem tržištu.

Najprodavaniji SUV model Volkswagena, koji je od 2017. godine prodan u više od dva milijuna primjeraka, sada dolazi s brojnim inovacijama i značajnim unapređenjima u svim segmentima, potvrđujući svoju poziciju jednog od najuspješnijih VW vozila na svjetskom tržištu.

Progresivan dizajn i napredna tehnologija Novi T-Roc donosi progresivan i prepoznatljiv dizajn prednjeg i stražnjeg kraja čime ostavlja snažan dojam u segmentu kompaktnih SUV vozila. Dizajnerski tim je reinterpretirao svaki detalj, zadržavajući prepoznatljivu siluetu i DNK modela, ali istovremeno uvodeći elemente koji ga svrstavaju u novo doba Volkswagenove ponude. Posebno se ističu nova 'IQ.LIGHT – matrix LED glavna svjetla' i osvijetljeni VW logotipi koji dodatno naglašavaju suvremenost i tehnološku naprednost vozila.

Volkswagen T-Roc Izvor: Promo fotografije / Autor: Volkswagen







Volkswagen T-Roc Izvor: Promo fotografije / Autor: Volkswagen

Unutrašnjost inspirirana višom klasom Unutrašnjost novog T-Roca podignuta je na potpuno novu razinu zahvaljujući korištenju visokokvalitetnih materijala, poput višeslojne platnene podloge instrumentne ploče i detaljno provjerene umjetne kože.

Progresivan, čist dizajn i inovativne tehnologije, poput novog 'Digital Cockpit Pro' i Head up zaslona, stvaraju ambijent koji povezuje osjećaj doma s naprednom funkcionalnošću. Ergonomija je dodatno unaprijeđena, a praktična rješenja poput novih ručica za otvaranje vrata i ambijentalnog osvjetljenja kroz perforirane površine presvučene umjetnom kožom, čine svakodnevnu upotrebu još ugodnijom.

Tehnološki iskorak i održivost Novi T-Roc temelji se na najnovijoj evoluciji modularne poprečne platforme MQB evo, što mu omogućuje preuzimanje brojnih tehnoloških rješenja iz većih Volkswagen modela poput Tiguana i Tayrona.

Volkswagen T-Roc - eksterijer Izvor: Promo fotografije / Autor: Volkswagen

Zahvaljujući tome, T-Roc sada nudi napredne sustave potpore vozaču, uključujući novu generaciju 'Travel Assist' sustava, koji pomaže pri promjeni voznog traka i proaktivno reagira na prometne uvjete te 'Park Assist Pro' s mogućnošću automatskog parkiranja putem pametnog telefona. Dodatno, vozilo je opremljeno sustavom upozorenja pri izlasku iz vozila, čime se dodatno povećava sigurnost svih putnika.

Motorizacija U pogledu pogona, novi T-Roc serijski dolazi s učinkovitim blagim hibridnim turbobenzinskim motorima (eTSI) i automatskim DSG mjenjačem, dok je oko 20 posto plastičnih dijelova izrađeno od reciklata, što je rekord za Volkswagen i potvrda predanosti održivosti. Svim verzijama pogona zajednički je pogon na prednje kotače, a kasnije će biti dostupna i verzija s pogonom na sve kotače (4MOTION). eTSI motor s početkom prodaje dolazi u dvije izvedbe: 85 kW/116 KS i 110 kW/150 KS.

Više prostora i udobnosti Prostranost i praktičnost dodatno su poboljšani - druga generacija T-Roca duža je za 122 mm, a međuosovinski razmak povećan je za 28 mm, što se izravno odražava na više prostora za putnike i prtljagu. Kapacitet prtljažnika sada iznosi 475 litara, što ga čini idealnim izborom za obitelji i duga putovanja.

Vrhunska verzija 'Style' prvi put donosi električno namjestivo ergoActive sjedalo s funkcijom masaže, čime se udobnost podiže na razinu srednje i više klase. Prilagodljiva oprema i bogata ponuda Ponuda opreme osmišljena je tako da bude pregledna i prilagođena potrebama kupaca - od osnovne verzije 'T-Roc', preko 'Trend' i 'Life' paketa opreme do vrhunskih 'Style' i 'R Line' izvedbi. Kupci mogu birati između šest boja karoserije i dvobojnog laka za krov, a dostupni su i brojni paketi dodatne opreme, uključujući adaptivnu regulaciju voznog postroja, premium sound sustav i paket 'Black Style'.