Novi Volkswagen T-Roc stiže: Saznali smo i cijene novog aduta u segmentu kompaktnih SUV vozila

Na početku su dostupni 1.5 eTSI motori sa 116 KS i 150 KS, a kasnije se očekuje dolazak potpuno novih hibridnih modela te verzije s pogonom na sva četiri kotača
Novi Volkswagen T-Roc, njegova potpuno nova druga generacija, je imao svoju svjetsku premijeru krajem kolovoza ove godine. A sada je Volkswagen objavio kako započinje i njegova pretprodaja na našem tržištu.
Najprodavaniji SUV model Volkswagena, koji je od 2017. godine prodan u više od dva milijuna primjeraka, sada dolazi s brojnim inovacijama i značajnim unapređenjima u svim segmentima, potvrđujući svoju poziciju jednog od najuspješnijih VW vozila na svjetskom tržištu.
Progresivan dizajn i napredna tehnologija
Novi T-Roc donosi progresivan i prepoznatljiv dizajn prednjeg i stražnjeg kraja čime ostavlja snažan dojam u segmentu kompaktnih SUV vozila. Dizajnerski tim je reinterpretirao svaki detalj, zadržavajući prepoznatljivu siluetu i DNK modela, ali istovremeno uvodeći elemente koji ga svrstavaju u novo doba Volkswagenove ponude. Posebno se ističu nova 'IQ.LIGHT – matrix LED glavna svjetla' i osvijetljeni VW logotipi koji dodatno naglašavaju suvremenost i tehnološku naprednost vozila.
Unutrašnjost inspirirana višom klasom
Unutrašnjost novog T-Roca podignuta je na potpuno novu razinu zahvaljujući korištenju visokokvalitetnih materijala, poput višeslojne platnene podloge instrumentne ploče i detaljno provjerene umjetne kože.
Progresivan, čist dizajn i inovativne tehnologije, poput novog 'Digital Cockpit Pro' i Head up zaslona, stvaraju ambijent koji povezuje osjećaj doma s naprednom funkcionalnošću. Ergonomija je dodatno unaprijeđena, a praktična rješenja poput novih ručica za otvaranje vrata i ambijentalnog osvjetljenja kroz perforirane površine presvučene umjetnom kožom, čine svakodnevnu upotrebu još ugodnijom.
Tehnološki iskorak i održivost
Novi T-Roc temelji se na najnovijoj evoluciji modularne poprečne platforme MQB evo, što mu omogućuje preuzimanje brojnih tehnoloških rješenja iz većih Volkswagen modela poput Tiguana i Tayrona.
Zahvaljujući tome, T-Roc sada nudi napredne sustave potpore vozaču, uključujući novu generaciju 'Travel Assist' sustava, koji pomaže pri promjeni voznog traka i proaktivno reagira na prometne uvjete te 'Park Assist Pro' s mogućnošću automatskog parkiranja putem pametnog telefona. Dodatno, vozilo je opremljeno sustavom upozorenja pri izlasku iz vozila, čime se dodatno povećava sigurnost svih putnika.
Motorizacija
U pogledu pogona, novi T-Roc serijski dolazi s učinkovitim blagim hibridnim turbobenzinskim motorima (eTSI) i automatskim DSG mjenjačem, dok je oko 20 posto plastičnih dijelova izrađeno od reciklata, što je rekord za Volkswagen i potvrda predanosti održivosti. Svim verzijama pogona zajednički je pogon na prednje kotače, a kasnije će biti dostupna i verzija s pogonom na sve kotače (4MOTION). eTSI motor s početkom prodaje dolazi u dvije izvedbe: 85 kW/116 KS i 110 kW/150 KS.
Više prostora i udobnosti
Prostranost i praktičnost dodatno su poboljšani - druga generacija T-Roca duža je za 122 mm, a međuosovinski razmak povećan je za 28 mm, što se izravno odražava na više prostora za putnike i prtljagu. Kapacitet prtljažnika sada iznosi 475 litara, što ga čini idealnim izborom za obitelji i duga putovanja.
Vrhunska verzija 'Style' prvi put donosi električno namjestivo ergoActive sjedalo s funkcijom masaže, čime se udobnost podiže na razinu srednje i više klase.
Prilagodljiva oprema i bogata ponuda
Ponuda opreme osmišljena je tako da bude pregledna i prilagođena potrebama kupaca - od osnovne verzije 'T-Roc', preko 'Trend' i 'Life' paketa opreme do vrhunskih 'Style' i 'R Line' izvedbi. Kupci mogu birati između šest boja karoserije i dvobojnog laka za krov, a dostupni su i brojni paketi dodatne opreme, uključujući adaptivnu regulaciju voznog postroja, premium sound sustav i paket 'Black Style'.
Početak pretprodaje i dolazak na tržište
Pretprodaja novog T-Roca upravo je započela u Hrvatskoj dok se prvi primjerci na cestama očekuju početkom godine. Ulazni model u Hrvatskoj je T-Roc 1.5 eTSI (116 KS) koji starta sa cijenom od 28.991,16 eura. Model Trend sa eTSI agregatom od 116 KS starta od 30.223,79 eura, dok model Life starta sa cijenom od 32.425,09 eura. Luksuzni model T-Roc 1.5 eTSI (116 KS) Style kreće od 34.820,18 eura, dok će sportski 1.5 eTSI (150 KS) R-Line za narudžbu biti dostupan nešto kasnije.