Mercedes-Maybach GLS 600: Ultraluksuzni SUV za bogate kupce u Americi i Kini

Novi Maybach temelji se na novoj platformi SUV-a Mercedes-Benz GLS treće generacije, a pokreće ga novi V8 motor snage 558 KS

Daimler je na autosalonu Guangzhou International Automobile Exhibition (22. studenog do 1. prosinca), u Kini, predstavio svoj ultraluksuzni SUV Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC. Ova cestovna krstarica predstavljena je upravo baš na ovoj automobilskoj izložbi, jer Daimler cilja upravo one najbogatije klijente s izuzetno jakih tržišta SAD-a i Kine, a za njih cijena i ne bi trebala predstavljati neki problem, jer iako to sam proizvođač nije otkrio, očekuje se da će ovaj terenac koštati od 200.000 dolara naviše. Izlazak na tržište Mercedes-Maybach GLS-a određen je za drugu polovicu sljedeće godine, a to je Daimler definitivno i potvrdio.