Istražili smo kupuju li Hrvati radije nove ili rabljene automobile

Volkswagenovi modeli Golf i Passat, te BMW serije 3 predvode listu rabljenih automobila iz uvoza u prvih sedam mjeseci 2019.

Brojke uveženih rabljenih osobnih automobila, a Promocija Plus nam je opet pružila uvid u podatke u ovome segmentu prodaje osobnih automobila, nam tako govore da je u Hrvatsku u periodu od siječnja do kraja srpnja ove godine ušlo ukupno 49.688 automobila. Dodamo li ovim podacima i one za rabljene automobile iz uvoza iz 2018. onda je ta brojka čak 93.944 vozila. Zanimljivo, baš i kao kod novoregistriranih automobila Volkswagen vodi u 2019. po broju uveženih automobila s 9705 komada. Na drugom je mjestu u 2019. Renault s 5396 komada, a BMW je treći s 5042 komada. Nadalje, usporedimo li prošlu i ovu godinu, u 2019. je uveženo čak 5432 rabljenih vozila više nego 2018. Zbrojimo li rabljene i novoregistrirane u prvih sedam mjeseci ove godine dobiti ćemo podatak da je hrvatsko tržište 'bogatije' za 94.056 potpuno novih i relativno novijih automobila (rabljenih). Dakle, udio rabljenih vozila iz uvoza u ukupnom broju u prvih sedam mjeseci je 52,9 posto, a novoregistriranih 47,1 posto.

Iako u ovome trenutku nemamo precizne podatke iz kojih se sve zemalja uvoze rabljeni automobili, za pretpostaviti je da glavnina njih dolazi iz Njemačke, koja je i najveće europsko tržište automobila, ali i Hrvatima tradicionalno najomiljenija zemlja uvoza. Osim toga, prosječna starost uveženih automobila je 7 godina, pa ćemo tako pomladiti i stanje ukupnog voznog parka osobnih automobila u Hrvatskoj, za koje nam je Centar za vozila Hrvatske predočio podatak za 2018. i kategoriju M1, da iznosi prosječno 12,64 godina.