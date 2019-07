I ovaj mališan će biti na struju: Snažan i tih, a opet onaj 'dobri stari' Mini!

Proizvođač Mini tvrdi da je Mini Cooper SE kombinacija prihvatljivog dometa za gradski automobil sa željenom razinom performansi i agresivnom cijenom

BMW Grupa je jučer imala poseban razlog za slavlje, jer je njihova marka Mini predstavila svoj prvi premium mali automobil Mini Cooper SE, s pogonom isključivo na struju. Ovo je dugoočekivani model električnog auomobila koji će se proizvoditi serijski, a u Miniju se nadaju i da će to biti u većim količinama. Ovaj klasični, trovratni hatchback ponuditi će svojim budućim kupcima paket Cooper S po cijeni koja će, prema proizvođaču, biti povoljnija od konkurencije. A da će konkurenata u ovom segmentu malih gradskih električnih automobila biti svakim danom sve više – nema dvojbe. Za početak morati će se boriti za naklonost kupaca unutar vlastite kuće; s BMW-om i3. No niti Honda E, Peugeot e-208 ili Opel Corsa-e neće biti ništa manje u radaru britanskog proizvođača. Po cijeni bi električna verzija Mini Cooper SE, nagađa se, mogla čak biti i nešto povoljnija od, prema opremi odgovarajućoj, benzinske izvedbe modela Cooper S, no o tome kada cijene budu poznate. Zna se samo da će u prodaju krenuti sljedeće godine.

Zanimljiva je činjenica da će ovaj model nositi ime Mini Cooper SE na tržištima izvan Velike Britanije, ali brand je odlučio zadržati naziv Mini Electric u Velikoj Britaniji kako bi se izbjegla konfuzija i jasno ga razlikovala od standardne palete ponude. Međutim, Cooper S značka će ostati (zajedno s novom oznakom E) kako bi označila razinu izvedbe. Inače, Mini Cooper SE, kao i konvencionalni modeli s motorima s unutarnjim izgaranjem se proizvode u Minijevoj tvornici u britanskom Oxfordu.

Proizvođač Mini tvrdi da je Mini Cooper SE kombinacija prihvatljivog dometa za gradski automobil sa željenom razinom performansi i agresivnom cijenom. Ovaj kompromis rezultira WLTP certificiranim rasponom od 235 do 270 kilometara, što odgovara dometu Honde E, ali manje od ostale konkurencije poput Peugeota e-208 i Opel Corse-e. Takav domet im omogućuje pogonski sklop preuzet iz BMW-a i3s, snage 184 KS (135 kW) i 270 Nm najvećeg okretnog momenta. Za pohranu električne energije se brine visokonaponska litiji-ionska baterija, podijeljena u 12 modula, od 32,6 kWh koja je postavljena ispod suvozačkog sjedala u obliku slova T. Za razliku od BMW-a i3, motor pokreće samo prednje kotače. Ubrzanje od 0 do 100 km/h je samo 7,3 sekundi, a od 0 do 60 km/h izvrsnih 3,9 sekunde, dok mu je krajna brzina ograničena na 150 km/h. Prema DIN-u težina praznog električnog modela je 1365 kg, pa je Mini Cooper SE teži samo 145 kilograma od trovratnog benzinskog modela Mini Cooper S s mjenjčem Steptronic.

U Miniju kažu da je sposoban za punjenje od nule do 80 posto napunjenosti u 35 minuta putem punjača od 50 kW preko standardnog javnog kabela za punjenje. Preko 11-kilovatne zidne kutije, od 0 do 80 posto punjenja se može postići za 150 minuta, ili 210 minuta do pune napunjenosti. Tvrtka nas uvjerava da su kompaktna baterija i skroman raspon rezultirali automobilom kojim se vozi i upravlja kao jednim prvim Minijem. Tri načina vožnje standardnog automobila - zeleni, srednji i sportski su zadržani u električnoj verziji, dok je novi, učinkovitiji sustav kontrole proklizavanja, nazvan ARB, koji zaustavlja prednje kotače u slučaju proklizavanja zbog veće snage ili kako ne bi izgubili prianjanje prije nego se to dogodi.

U Miniju su zadržali vanjski izgled trovratnog Minija s konvencionalnim motorom, uz jedinstvene detalje, jer im je uostalom i bila namjera da dizajniraju automobil konvencionalnog izgleda. Detalj koji se ističe na prednjoj strani je rešetka, prazan sivi i žuti dizajn koji dodaje 17 mm dužini automobila zahvaljujući propisima o sigurnosti pješaka. Svjetliji ton, nazvan Energetska žuta (Energetic Yellow), opcionalan je i može se dodati na rešetku, poklopce retrovizora i kotače, kao što je slučaj na ovim prvim promotivnim fotografijama. Priključci za izmjenično i istosmjerno punjenje nalaze se tamo gdje bi inače bio poklopac spremnika. Također je novi dizajn prednjeg branika s elementom razdjelnika, dok je stražnji odbojnik redizajniran jer više nije potrebno smjestiti izlaznu cijev ispušnog sustava. Karakteristična izvedba kotača modela na slikama osmišljena je tako da izgleda kao britanska utičnica, iako su dostupni i različiti konvencionalni modeli. Mini Cooper SE je također nekih 18 mm viši od podloge od modela s unutarnjim izgaranjem kako bi se omogućila visina za akumulatorske baterije. Dizajneri su proširili plastične blatobrane kotača, a unutrašnjost je samo suptilno drugačija od ne-električnog Minija. Porizvođač tvrdi da su promjene u dizajnu namjerno nedramatične - dijelom zbog želje da se model održi na najnižoj mogućoj cijeni, ali i da se zadrže tradicionalni Mini kupci.

Nadogradnje interijera su isto tako suptilne, s naglaskom na to da su 'odmah prepoznatljive'. Među njima se ističe nova digitalna instrument ploča, prvi put dostupna u Miniju. Prikazuje brzinu, domet, rezervu snage i stanje napunjenosti, iako se zasloni ne mogu konfigurirati. To će biti uvedeno i u ostatak Minijevog asortimana u 2020. godini. Tu je i električna ručna kočnica po prvi put u Miniju s troja vrata, ali jedine druge razlike su novi prekidač za višenamjenski sustav regeneracije kočnica i žuti detalji u kabini. Tvrtka tvrdi da je unutrašnjost i prostor za prtljagu uglavnom pod utjecajem novog pogonskog sklopa. Volumen prtljažnika je 211 litara, koji se može povećati preklapanjem stražnjih sjedala na 731 litru.

U ponudi će biti tri razine opreme, koje još nisu imenovane. Osnovna razina opreme će imati sat-nav podatke o prometu u realnom vremenu koji mogu pronaći dostupne punionice za punjenje strujom, dvokružni klima-uređaj, LED svjetla, digitalni prikaz instrumenata, tempomat i tri godine besplatnog Apple CarPlay-a. Nadoplata uključuje novi paket kao što su ulazak i start bez ključa, grijana sjedala, paket pomoći za vožnju, dio obloge od umjetne kože, stražnju kameru i senzore za parkiranje i naslon za ruku.