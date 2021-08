[FOTO/VIDEO] Zajedničko izazivanje konvencionalnog: 30 godina suradnje Mazde i Bosea

U potrazi za iznimnim audio performansama koje bi mogle odgovarati premium standardima, Mazdin tim je naišao na Boseov sustav Acoustic Wave Cannon za reprodukciju basa koji je pružio upravo ono što su tražili, pa su dvije tvrtke počele raditi integrirajući tehnologiju zvučnika u automobil

Snaga zvuka i užitak u vožnji zajedno daju izvanredno i zanimljivo iskustvo koje putnicima omogućuje da osjete sve akustične detalje i emocionalni utjecaj koncerta uživo u vlastitom automobilu. Tako je godina 1991. označila početak tehnološkog partnerstva koje do sada obuhvaća tri desetljeća i brojne modele automobila.

Snažan bas i impresivan zvuk - to su zahtjevi koje su sebi postavili audio inženjeri koji su radili na Mazdi RX-7 FD. U potrazi za iznimnim audio performansama koje bi mogle odgovarati ovim premium standardima, tim koji je vodio Ryoji Oe naišao je na Boseov sustav Acoustic Wave Cannon. Sustav za reprodukciju basa koji se sastoji od cijevi dugačke 3,6 metara sa snažnim niskotoncem pružio je upravo ono što je Mazda tražila, a dvije su tvrtke počele raditi integrirajući tehnologiju zvučnika u automobil.

Mazda MX-5: krov dolje, zvuk gore

Jedna od izazovnih prekretnica na ovoj cesti bio je Mazdin najpoznatiji model do sada, Mazda MX-5. Pružanje izvrsne kvalitete zvuka u kabrioletima kada je krov spušten bio je izazov za proizvođače automobila i dizajnere zvuka diljem svijeta, no Mazda i Bose došli su do inovativnog rješenja. EQ prekidač automatski prilagođava postavke zvuka kada je krov spušten, a UltraNearfield zvučnici ugrađeni izravno u naslone za glavu sjedala omogućuju impresivno iskustvo slušanja čak i kad je krov otvoren.