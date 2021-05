[FOTO/VIDEO] Vozili smo VW Golf GTE 1.4 TSI DSG; Moćan, ekološki osvješten sportaš s 245 KS ukupne snage

Za one koji vole sportske verzije omiljenog peterovratnog kompaktnog hatchbacka C segmenta, a uz to su još i ekološki osvješteni, Golf GTE je zapravo idealna alternativa najsportskije izvedbe modela Golf GTI

Kada je osma generacija VW Golfa predstavljena svjetskoj javnosti krajem 2019. godine njemački je proizvođač najavio i njegovu hibridnu ofenzivu, s čak pet hibridnih pogonskih verzija. Tri od njih se odnose na blagu hibridnu 48-voltnu tehnologiju u obliku eTSI pogonskih sklopova. Ostale dvije hibridne verzije se odnose na plug-in hibridni pogon (eHybrid).

Mi smo na ovotjednom testu imali sportsku verziju VW Golf GTE 1.4 TSI DSG. Ovo je druga generacija GTE modela, koji se prvi puta s plug-in hibridnim pogonom na tržištu pojavio 2014. godine u sedmoj generaciji Golfa. Za one koji vole sportske verzije omiljenog peterovratnog kompaktnog hatchbacka C segmenta, a uz to su još i ekološki osvješteni, Golf GTE je zapravo idealna alternativa najsportskije izvedbe modela Golf GTI. A koliko su blizu ove dvije sportske izvedbe VW Golfa najbolje govori činjenica da ima je i ukupna izlazna snaga ekvivalentna, odnosno točno 245 KS.

Vanjski dizajn, struktura i dimenzije Prije svega, sam model GTE bi trebalo promatrati u tercetu sportskih inačica VW Golfa osme generacije: GTI, GTD i GTE. Premijera ove tri verzije trebala je uslijediti nekih pet mjeseci nakon premijere osnovne verzije Golfa osmice, na nažalost zbog koronavirusne pandemije otkazanom Salonu automobila u Ženevi 2020. Ipak, ova tri GT modela su naposlijetku ugledala svjetlo dana u digitalnom obliku.

Dizajn tri nova, sportska modela Golfa odražava njihovu čistu karizmu, nešto što postaje posebno vidljivo na prednjem kraju. Standardna LED svjetla su smještena nisko i dominiraju upečatljivim prednjim krajem u kombinaciji s rešetkom hladnjaka.

Naš testni GTE je imao doplatna vrhunska IQ.Light LED Matrix glavna svjetla s kontrolom dugog svjetla 'Dynamic Light Assist', LED dnevnim svjetlima, kao i stražnjim LED svjetlima s dinamičkim pokazivačima smjera, a sprijeda i svjetla za maglu, koja ujedno koriste i kao svjetla koja se pale prilikom oštrijeg skretanja.

Uski rub ispod poklopca motora, koji se pruža preko cijelog prednjeg dijela, dizajniran je u jednoj od tri namjenske boje - crvenoj za GTI, plavoj za GTE i srebrnoj za GTD. Kada se aktiviraju dnevna svjetla, dvije neprekidne LED trake do Volkswagen loga naglašavaju ovu upečatljivu liniju. Ovo stvara potpuno novi, nepogrešiv dizajn prednjih svjetala Golfa GTI, GTE i GTD. Jednako kao upečatljivo i nepogrešivo: velika, kontinuirana, rešetka za dovod zraka na dnu s uzorkom saća toliko tipičnom za ovaj model, kao i integrirana opcijska svjetla za maglu.

Bočni dio sadrži privlačne, standardne 17-colne naplatke od aluminijske legure Richmond, dok su 18-colni ili ekskluzivno za Golf GTI i GTD 19-colni naplatci dostupni na zahtjev. Naš testni GTE model je imao opcijske 18-colne lakometalne 'Bakersfield' naplatke (7,5J x 18) s izvrsnim sportskim ljetnim gumama Bridgestone Potenza S005 dimenzija 225/40R18, koje omogućuju testnom GTE da iskaže svoj puni sportski karakter.

Crveno obojene čeljusti kočnica novih, sportskih modela Golf, posebno se lijepo ističu na našem Pure White bijelom modelu GTE. Treba reći naš testni model nema sa strane na prednjim blatobranima GTE oznaku, za razliku od modela GTI i GTD. Umjesto toga GTE ima otvor na vozačevoj strani za punjenje baterije. Sva tri modela odlikuju se širim bočnim pragovima u crnoj boji sa splitter dizajnom sličnim onom koji se može naći na trkaćim automobilima. Individualizirani stražnji krovni spojler u boji karoserije lijepo produžava krovnu liniju, a ima i dvije okomite zavjese djelomično u crnoj boji. Dominantni dizajnerski element bočnog dijela je C-stup, karakterističan element svih verzija Golfa, koji vizualno pokreće karoseriju prema naprijed i prenosi ikoničnu grafiku originalnog Golfa i GTI-ja u moderno doba

Novi Golf ima snažni rameni dio i upečatljiv dizajn stražnjeg dijela. To također pogoduje novim, sportskim modelima. Oznake GTI, GTE ili GTD sada su postavljene centralno ispod znaka Volkswagen na mjestu gdje inače stoji natpis Golf, a ne sa strane kao prije. Straga dolje, sportski difuzor razlikuje nove verzije od ostalih inačica serije. Također ih razlikuju i završeci cijevi ispušnih sustava - GTI ima po jednu okruglu ispušnu cijev s lijeve i desne strane, GTD ima dvostruku okruglu ispušnu cijev s lijeve strane, dok GTE nema vidljivu ispušnu cijev, ali ima zanimljivu kromiranu traku s dvije 'petlje' koja spaja dvije bočne strane.

Što se tiče strukture modela GTE, kao i baznog Golfa osme generacije ovdje svoju premijeru ima Volkswagenova MQB Evo platforma (od njemačkog naziva Modularer Querbaukasten), odnosno modularna poprečna matrica iz 2019. godine. Ista je to podloga za još nekoliko modela VW Grupe: Audi A3 Mk4 (2020.-), Cupra Formentor (2020.-), Seat Leon Mk4 (2020.-) te VW Caddy Mk4 (2020.-). Naravno, svaki od tih modela ima svoje specifičnosti, ali ono što je svima zajedničko jest činjenica da se radi o modelima najnovijih generacija, kao i činjenica da ova platforma dozvoljava najrazličitije vrste pogonskih sklopova.

Sam model GTE se svojim vanjskim dimenzijama neznatno razlikuje od ostalih Golf modela: dužina 4287 mm (+3 mm u odnosu na osnovnu verziju Golfa, ali identično kao i GTI i GTD), širina 1789 mm (, ista za sve verzije Golfa, s otvorenim retrovizorima 2073 mm) i visina 1484 mm (Golf 1491 mm, GTI i GTD 1478 mm), međuosovinski razmak 2630 mm (Golf 2619 mm, GTD 2626, GTI 2627 mm). Težina samog modela GTE je 1624 kg u ovisnosti o dodatnoj opremi, u odnosu na ulaznu verziju Golf 1.0 eTSI (110 KS) koja je teška 1302 kg.

Prtljažnik modela GTE ima kapacitet od 270 litara, otprilike 10 posto manje od inačica s konvencionalnim pogonom (305 l). Pod prtljažnika ne može se koristiti varijabilno, jer je spremnik za gorivo instaliran točno ispod njega. Ako maknete gornju policu prtljažnika i iskoristite prostor za odlaganje do krova, zapremina se povećava na 405 litara. Ako sklopite naslon stražnjeg sjedala (omjer 60/40) i ograničite se na prostor za odlaganje do donjeg ruba prozora (preporučuje se iz sigurnosnih razloga), može se odložiti do 645 litara. Koristeći cijeli prostor iza prednjih sjedala, dostupna je zapremina do 1125 litara. Ispod poda prtljažnika zapravo nema dodatnog prostora za odlaganje; mali pribor i kabel za punjenje mogu se spremiti u male odjeljke (ukupno oko 5 litara).

Unutrašnjost kabine Predstavljanjem osme generacije Golfa primjetna je u svim modelima prava digitalna revolucija u unutrašnjosti. Novi instrumenti i online infotainment sustavi stapaju se u jedan digitalni kokpit; otoci s dodirnim tipkama i dodirnim klizačima usavršavaju ovaj digitalni svijet modela Golf. Nekima će možda nedostajati klasični gumbi, no to je stvar osobnog ukusa.

Golf GTE opet u ponudi kao samostalni model dolazi s odgovarajućom individualiziranom GTE opremom. Tu su i dekorativni, umetci 'Black Metal Chrome' na instrumentoj ploči i oblogama vratiju sprijeda. Za prepoznatljiv sportski karakter u unutrašnjosti modela GTE sve su komponente međusobno usklađene. To počinje s papučicama od plemenitog čelika te se nastavlja s dekorativnim umetcima i tipičnim ukrasnim šavovima pa sve do crne krovne obloge. Pritom će se LED ambijentalno osvjetljenje pobrinuti za svjetlosne akcente na pravim mjestima.

Sportsko kolo volana iz nekih prošlih vremena transformirano je u novi višenamjenski kožni sportski upravljač s dodirnim kontrolama i opcijski integriranim gumbom Travel Assist. Tri srebrne prečke na upravljaču zadržane su, a naš testni model ima unutrašnjost donje okomite prečke djelomično plave boje s pripadajućom GTE oznakom, GTI ima umetke djelomično crvene boje, dok GTD ima srebrnu boju.

Zadržan je i klasični provjereni uzorak sportskih sjedala, ovaj provjereni dizajn naziva se Scalepaper, u jednostavnom prijevodu 'papir s iscrtanim okomitim i vodoravnim crtama'. Prošivi na GTE modelu su plave boje, u GTI crveni, a svijetlosivi u GTD-u. Prednja sjedala su lijepo oblikovana i čvrsto drže tijelo u zavojima, a njihovi nasloni za glavu su integrirani u konstrukciju sjedala. Uz doplatni Zimski paket naš testni GTE ima grijanje prednjih sjedala, grijano kolo volana presvučeno kožom, grijanje mlaznice za pranje vjetrobranskog stakla i signalno svjetlo razine tekućine za pranje istog.

Golf GTE serijski je opremljen sustavom Digital Cockpit Pro. Kombinirani instrument Digital Cockpit Pro u sklopu serijske opreme prikazuje vam važne sadržaje na zaslonu u boji visoke rezolucije veličine 25,4 cm (10"). To znači da možete uključiti klasičan prikaz brojača okretaja ili brzinomjera.

Prikaz možete primjerice upotpuniti navigacijskom kartom kako biste se mogli snaći u svakoj situaciji. Ako želite vidjeti koliko još snage ima vozilo možete uključiti prikaz sportskih funkcija specifičnih za GTE modele kao što su okretni moment, funkcija 'Turbo', dinamično crveno područje broja okretaja i 'laptimer'. Dobro je što si svaki vozač može napraviti potpuno individualan raspored elemenata na zaslonu koji ga zanimaju.

Golf GTE sada ima veliki 10-inčni infotainment sustav osjetljiv na dodir u boji, koji je središnja točka interijera. Uključuje navigaciju s funkcijom pretraživanja punjača, Bluetooth, digitalni radio, USB-C ulaze, bežično punjenje telefona i Apple CarPlay, Android Auto i pametnu glasovnu kontrolu. Sustav je vrlo napredan, s izvrsnom grafikom i funkcijom koja vidi kako se ikone pojavljuju kad vam se ruka približi zaslonu. Važno je napomenuti da su svi radio i radio-navigacijski sustavi dio treće generacije modularne matrice info-zabave (MIB3). Sve je to vrlo lijepo, iako će biti i onih koji vole nešto jednostavnije sustave. Ipak, konfigurabilni brojčanički programi vozača jasni su i lako se čitaju, a nude i širokozaslonski prikaz navigacijske karte ako vam zatreba, tako da vam nikad neće nedostajati smjernica.

Što se sigurnosti tiče, tu je i sustav prepoznavanja prometnih znakova, spomenuti 'Travel Assist' za potpomognutu vožnju pri brzini do 210 km/h (uključujući automatsku regulaciju razmaka 'ACC' i potporu zadržavanja vozila na voznom traku 'Lane Assist'), potpora kočenja u nuždi 'Front Assist', automatski klima-uređaj 'Air Care Climatronic', start-stop sustav s rekuperacijom energije kočenja. Isto tako, tu je i lokalni sustav upozorenja 'Car2X', novi sustav za pokretanje bez ključa 'Keyless Start'.

Plug-in hibridni pogon u Golfu GTE Na početku teksta smo rekli da postoje dvije verzije plug-in hibridnog pogona u Golfu osme generacije. Slabija inačica plug-in hibridnog pogona u modelu eHybrid Style generira ukupnu izlaznu snagu sustava od 204 KS (150 kW) s 350 Nm najvećeg okretnog momenta, dok vrlo sportski GTE isporučuje 245 KS (180 kW) s 400 Nm najvećeg okretnog momenta. Obje plug-in Golf verzije pokretane su novom litij-ionskom baterijom od 13 kWh, koja omogućava veći raspon vožnje na struju i privremeno pretvara Golf 8 u vozilo sa nultom emisijom.

Neki će se zapitati, po čemu se razlikuju onda dvije plug-in hibridne verzije? Imaju li ove dvije ekološke inačice idenitičan hibridni pogonski sklop, odnosno u čemu leži njihova različita izlazna snaga? Odgovor je sljedeći: da, njihov hibridni pogonski sklop je identičan, ali u slučaju Golfa GTE, namjenska softverska aplikacija omogućuje postizanje još veće izlazne snage sustava (+41 KS) i ujedno snažnijeg okretnog momenta sustava (+50 Nm) iz ove kombinacije pogona, omogućavajući tako ostvarenje performansi tipičnih za GTE model.

Naš testni model GTE 1.4 TSI DSG za razliku od usporedivog modela GTI 2.0 TSI DSG, razlikuje se prije svega u volumenu benzinskog TSI motora, a onda naravno i u svom automatiziranom DSG mjenjaču s dvije spojke. Tako naš Golf GTE ima kao osnovni pogon 1,4-litreni (EA211) benzinski četverocilindrični turbo motor snage 150 KS, a GTI model 2,0-litreni (EA888 evo4) benzinski četverocilindrični turbo motor snage 245 KS s 370 Nm najvećeg okretnog momenta. Nadalje, GTE ima 6-brzinski DSG (DQ400e), a GTI 7-brzinski DSG mjenjač. Smanjeni volumen motora, kao i posljedično tomu manja snaga modela GTE, nadoknađena je elektromotorom (HEM80evo) maksimalne snage 80 kW (110 KS). Naravno, velika prednost modela GTE u odnosu na GTI leži u njegovom plug-in hibridnom pogonu, koji mu omogućava i potpuno električnu vožnju.

U GTE modelu se nalazi automatizirani DSG mjenjač s dvije spojke s novorazvijenom malom ručicom mjenjača. Pritiskom na 'ručicu' mjenjača jednostavno odabirete željeni stupanj za vožnju koji će potom biti realiziran zahvaljujući električno spojenom 'Shift-by-Wire' mjenjaču. Tako imate na izbor stupnjeve za vožnju R (unatrag), N (neutralno) i D/S (vožnja/Sport) te tipku za parkirni modus P. To je dobro tehničko rješenje ručice mjenjača s obzirom ga u vožnji i ne koristite, osim u manevrima kretanja ili parkiranja, a poželite li biti 'aktivniji' u vožnji, prebacite na ručno mijenjanje stupnjeva polugicama na kolu volana.

U usporedbi s prethodnikom, potpuno električni domet znatno se povećao, na oko 60 km. Volkswagenovi inženjeri postigli su povećanje dometa poboljšanjem aerodinamike Golfa i uspjevši povećati sadržaj energije baterije za 50 posto, s 8,7 na 13 kWh. Može se voziti brzinom do 130 km/h u potpuno električnom načinu rada. Volkswagen navodi kako je kombinirana prosječna potrošnja GTE modela 1,7 l/100 km (NEDC), a kombinirana prosječna emisija CO₂ 38 g/km (NEDC). Ovime je ukupni domet u kombiniranom pogonu modela Golf GTE čak 745 km (Novi europski ciklus vožnje). Ipak, treba ove podatke uzeti s određenom rezervom, jer ti podaci ovise o mnogim parametrima, a ponajprije o vašem stilu vožnje. Golf GTE ima, kao i ostale verzije, prednji pogon, a ubrzanje od 0 do 100 km/h mu je 6,7 sekundi uz krajnju brzinu od 225 km/h. Za usporedbu Golf GTI ima ubrzanje od 0 do 100 km/h 6,2 s, a krajnju brzinu 250 km/h (elektronski ograničena).

Kad je baterija dovoljno napunjena, Golf GTE uvijek se pokreće u potpuno električnom E-MODU. Pogon se prebacuje u hibridni način rada ako energetski kapacitet baterije padne ispod određene razine ili ako brzina poraste iznad 130 km/h. U hibridnom načinu rada vozač ima mogućnost održavanja stanja napunjenosti pomoću tri simbola na zaslonu Infotainment sustava (znak jednakosti '='), povećavajući ga (strelica prema gore '∧') ili smanjujući na definiranu razinu ( strelica dolje '∨').

To omogućuje vožnju u urbano odredište pod električnom energijom i s nula emisija, čak i na kraju dužeg putovanja, ako je to potrebno. Kad god je u navigacijskom sustavu aktivno usmjeravanje do rute, upravitelj baterije također prediktivno uzima u obzir podatke o cesti i topografiji kako bi osigurao da je postavljena energija baterije dostupna kad dođete do odredišta. Tijekom ovog postupka upotreba baterije prilagođava se na temelju podataka rute kako bi se postigao optimalan električni domet.

Punjenje baterije S plug-in hibridnim modelom Golf GTE moći ćete jednostavno napuniti bateriju elektromotora preko utičnice kod kuće. Nakon nešto više od 5 sati litij-ionska baterija hlađena tekućinom bit će potpuno napunjena te će vam omogućiti maksimalan doseg od 62 kilometra (prema Novom europskom ciklusu vožnje). S opcijski dostupnim wallboxom i na javnoj stanici za punjenje, uključujući opcijski kabel za punjenje mode 3 tip 2, moguće ju je napuniti do kraja za 3 sata i 40 minuta.

Dinamika vožnje Volkswagen je razvio i usavršio pogonski sistem Golfa GTE kombinacijom ovjesa prednje osovine McPherson i stražnjeg multilink ovjesa s više karika. Prvi se put koristi novi sustav upravljanja dinamikom vožnje poznat kao Vehicle Dynamics Manager.

Sustav kontrolira i elektroničku blokadu diferencijala XDS+ i bočne dijelove dinamike reguliranih prigušivača (opcija DCC). To značajno povećava raspon između maksimalne udobnosti i maksimalne dinamike, a vozilo kao rezultat ima znatno izoštrenu dinamiku vožnje. DCC prilagodljiva kontrola šasije kontinuirano reagira na površinu ceste i situaciju u vožnji uzimajući u obzir različite elemente, uključujući manevre upravljanja, kočenja i ubrzanja. Pomoću postavljenog načina rada za vožnju vozač može utjecati na smanjenje pokreta tijela po želji.

Potrebno prigušivanje izračunava se za svaki kotač i podešava na četiri amortizera u djelićima sekunde. Stoga DCC uvijek pruža najvišu razinu udobnosti vožnje i osigurava idealnu dinamiku vožnje u kombinaciji s upravljačem dinamikom vožnje. U najnovijoj DCC generaciji, postavka vozila može se proširiti u INDIVIDUAL načinu rada kako bi nadišla postojeći raspon fiksnih načina COMFORT, ECO i SPORT.

Vozač može točno postaviti i pohraniti svoj osobni profil vožnje pomoću digitalnog klizača. Izvan postavke COMFORT, tijelo je što je više moguće 'odvojeno' od površine ceste, čime se povećava udobnost vožnje. Osim postavke SPORT, postoji prošireni raspon postavki s maksimalnim prigušivanjem za minimalizirane pokrete tijela i izuzetno izravnim upravljanjem za pravi GTE osjećaj. I doista, Golf GTE je vrlo zabavan za vožnju.