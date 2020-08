[FOTO/VIDEO] Predstavljen GMA T.50; model koji postavlja nova pravila za supersportske automobile

Pokreće ga 3,9-litreni Cosworth GMA V12 motor snage 663 KS pri 12.100 okr./min., a odlikuje se najnaprednijom i najučinkovitijom aerodinamikom ikad viđenom na jednom cestovnom automobilu - potpomognutom stražnjim ventilatorom promjera 400 mm

Unaprijeđujući svoj poznati McLaren F1 'na svaki zamislivi način', profesor Gordon Murray CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) predvodi tim koji će u siječnju 2022. započeti s izgradnjom verzija za buduće kupce superautomobila teškog samo 986 kilograma. Opravdavajući svoju cijenu od 2,33 milijuna funti, odnosno 2,56 milijuna eura (prije poreza), T. 50 obećava da će pružiti nenadmašno vozačko iskustvo. Pokreće ga potpuno izgrađen po mjeri 3,9-litreni V12 motor sa 663 KS (487,5 kW) pri rekordnih 12.100 okr./min., a odlikuje se najnaprednijom i najučinkovitijom aerodinamikom ikad viđenom na jednom cestovnom automobilu - potpomognutom stražnjim ventilatorom promjera 400 mm.