Najnovija, četvrta generacija jednog od najprodavanijih modela u Hrvatskoj i Europi stigla je i na naše tržište, a cijene se kreću od 163.486 kn za model Octavia Limo 1.5 TSI 110 kW 6MG te od 170.512 kn za Octaviju Combi 1.5 TSI 110 kW 6MG

Nakon što je imala svjetsku premijeru početkom studenoga prošle godine, nova, četvrta generacija Škode Octavije stigla je i kod nas. Iako i sam proizvođač kaže da je nova generacija Octavije bolja, prostranija, sigurnija, umreženija i emocionalnija no ikada, mnogima je već i na prvi pogled jasno da je Octavia napravila korak dalje.

Najprije je stigla karavanska verzija Octavia Combi, dok će limuzinska verzija Octavije doći u između sredine i kraja svibnja. Kako su saloni automobila još zatvoreni zbog mjera protiv širenja pandemije koronavirusa, nema testnih vožnji za potencijalne kupce. No nadamo se da će se i te mjere ubrzo ublažiti, ovisno o razvoju situacije s pandemijom.

Ako možemo istaknuti u kratkim crtama ono što je najbitnije kod nove Octavije, bez obzira na to radi li se o limuzinskoj ili Combi verziji, jest to da srednji paket opreme Ambition sada ima puno više serijske opreme nego što je to imao prethodni model u najvišoj opremi Style. Što se motora tiče, važno je istaknuti da je dosadašnji najprodavaniji motor bio dizelski 1.6 TDI 85 kW s 5-stupanjskim ručnim mjenjačem, a koji u novoj Octaviji dolazi sa jačim motorom 2.0 TDI 85 kW sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem.

Veća i atraktivnija

Nova Octavia dodatno je narasla i zahvaljujući novim proporcijama i najnovijim dostignućima u dizajnerskom jeziku Škode još je emotivnija i dinamičnija od svoje uspješne prethodnice. Duljinom od 4689 mm, sedan verzija je 19 mm, a karavan 22 mm duži od modela treće generacije. Širina joj se povećala za 15 mm. Kapacitet prtljažnika karavanske izvedbe, najveći u segmentu, povećan je za 30 litara, na 640 litara.