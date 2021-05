[FOTO/VIDEO] GMC HUMMER EV Pickup je spreman, upravo traju posljednja testiranja na teškom terenu Moaba

GMC je objavio i cijenu prvog modela Hummer EV Edition 1 koji stiže ujesen ove godine u Sjedinjenim Državama od 112.595 dolara

Što se tiče terenskih karakteristika, one su sljedeće: maksimalna visina od podloge 257 mm (standardna), 302 mm (Terrain Mode) te 404 mm (Extract Mode), pristupni kut od 41,5° do 49,7°, odlazni kut od 31,6° do 38,4°, kut pregiba od 22,3° do 32,2°. GMC navodi podatak o sposobnosti savladavanja uspona od 18°. Krug okretanja mu je 13,5 m, a sa stražnjim zakretnim kotačima samo 11,3 m, što je za ovako dugačko vozilo izuzetan rezultat.