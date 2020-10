[FOTO] Smart SUV na struju; hoće li ovaj 'smart forstars' koncept iz 2012. biti predložak?

Možda njegov konačni dizajn i neće biti potpuno identičan prikazanom konceptu 'smart forstars', ali je izvjesno da će zbog kineskog vlasnika koristiti CMA platformu koja je osnova za Volvo XC40, Polestar 2 i potpuno novi Lynk & Co 01

Nagađa se da bi Smartov električni gradski SUV trebao biti duljine do najviše 4 metra, no to i ne bi trebao biti problem za Geely, jer bi oni mogli vrlo lagano prilagoditi svoju CMA platformu predviđenim dimenzijama. Tako bi ovaj gradski SUV bio manji od kompaktnih SUV-ova Mercedesa i Geelyja. Zasad nema podataka o tehničkim specifikacijama njegovog električnog pogonskog sklopa Smartovog gradskog SUV-a, no nagađa se da bi mu domet trebao biti oko 300 kilometara.