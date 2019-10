Donosimo sve što trebate znati o zimskim gumama!

U ovom članku o zimskim gumama nećemo ulaziti u cijene pojedinih modela zimskih guma u susjednim nam zemljama, ali nećemo ulaziti niti u često puta upitnu ocjenu pojedinih modela na testiranjima

Jesen u Hrvatskoj zna biti toliko blaga i topla, a pogledamo li vremenske izvještaje proteklih tjedana reklo bi se da nema naznaka nekih dramatičnih promjena vremena, kao da nam se ne bliži kasna, kišna jesen i nakon toga hladna zima u kontinentalnom dijelu naše zemlje. No 15. studeni se bliži i polako već moramo razmišljati je li došlo vrijeme za promjenu ljetnih guma na našem automobilu, a fronta koja dolazi početkom idućeg tjedna i čak najava snježnih padalina u gorskom dijelu Hrvatske brzo će nas vratiti u stvarnost. I uvijek se iznova postavlja ono hameltovsko pitanje: Ljetne ili zimske gume?

Osim ovog problema, još jedan se očiti problem provlači kroz mnogobrojne članke o ocjeni kvalitete pojedinog modela zimske gume na različitim testovima. Svi su oni manje ili više, nažalost, komercijalizirani i pretpostavljaju jednu marku drugoj, a da ne kažemo i da su često i nacionalno obojani, jer često preferiraju domaće proizvođače guma. S druge strane, razmislite samo o uvjetima pod kojim se testiraju pojedini modeli guma: nove gume se montiraju na (uglavnom) nove modele automobila i testiraju. Uvjeti pod kojim se provode testiranja su prečesto posve različiti i samim time nereferentni. Često su i uvjeti na testu posve različliti kad je riječ o klimatskim uvjetima na kojima vlasnik živi i svakodnevno se vozi. No možda i najveći problem jest činjenica da se testovi guma ne provode na različlitim stupnjevima potrošenosti gazne plohe pojedinih modela zimskih guma, pa tako se nova guma sasvim sigurno najčešće puno bolje ponaša u testovima od one gume na napola potrošenoj gaznoj plohi ili na npr. 30 posto ostatka gazne plohe. I onda se dogodi da kupite i montirate gumu koja je najbolje ocijenjena ne nekom testu, a ona nakon određenog stupnja istrošenosti počne pokazivati sasvim drugačije rezultate od onih na testu koji ste pročitali, prije nego ste se odlučili za upravo taj model.

U ovom članku o zimskim gumama nećemo ulaziti u cijene pojedinih modela zimskih guma u susjednim nam zemljama, jer to je unaprijed uzaludan posao. Prije svega, da biste mogli usporediti cijene pojedinih modela guma morali biste obići veći broj trgovaca guma, i posve je besmisleno trošiti vrijeme i gorivo na odlaske preko granice po 'jeftinije' gume. Generalno gledajući, nekim vlasnicima se isplati otići preko granice i kupiti nove zimske gume, u ovisnosti o geografskom položaju, fiskalnoj politici susjedne države (povrat poreza), dok drugim vlasnicima – ne. No onda biste trebali vidjeti i uvjete pod kojim se te gume skladište, datum proizvodnje, sezonske popuste, cijenu montaže, garanciju na proizvod, mogućnost uskladištenja svojih demontiranih ljetnih guma, razinu usluge,...

Obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama u RH traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine. To se odnosi na sve vrste motornih vozila, bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske. Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,50 tona, sukladno posebnom propisu, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Autobusi i teretna vozila koji zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

No i prije nego i pomislite kako je odgovor na gore postavljeno pitanje u najmanju ruku dvosmislen, pogledajmo što kaže Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Mogli bismo tako do u nedogled, ali nećemo...naš vam je savjet da prije odluke o kupnji procjenite najbolji omjer cijene i kvalitete pojedinog modela u razgovoru sa specijaliziranim stručnjacima za pneumatike, najčešće sa samim trgovcima guma ili vulkanizerima u koje imate povjerenje.

Zimske gume dizajnirane su tako da postignu najbolje rezultate kada temperatura padne ispod 7°C. One imaju veći udio prirodnog kaučuka koji ne postane tvrd, krut kad temperatura padne ispod tih, famoznih sedam Celzijevih stupnjeva te ostaje elastičan i pri vrlo niskim temperaturama. Smjesa materijala od koje je napravljena gazna površina gume, a namijenjena zimskim uvjetima, kombinira prirodnu gumu, silicijev dioksid (SiO2 ili silika, koja služi kao vezivno sredstvo umjesto nekada korištene čađe) i ulje uljane repice. Taj spoj daje zimskoj gumi bolje prianjanje u ekstremnim uvjetima, kao i otpornost na habanje i prianjanje na mokroj podlozi. Mješavina prirodne gume i silike pruža zimskoj gumi vrlo dobru otpornost na trošenje, a ulje od uljane repice pridonosi prianjanju na snijegu i ledu, kao i čvrstoći na trganje, što je čini vrlo otpornom na kontakt s oštrim kamenjem, naprimjer.

S druge strane, visok udio silike omogućuje gumi postizanje niskog otpora kotrljanja, čime se smanjuje potrošnja goriva i štetne emisije. Ljetne gume stoga imaju manje prirodnog kaučuka, a više sintetičkog kaučuka (jeftiniji je i nema potrebe za velikim temperaturnim područjem prema nižim temperaturama, ali je otporniji prema višim temperaturama). Neki vozači vole koristiti i all-season ili cjelogodišnje gume, no one su više za područja u kojima se klimatski uvjeti često mijenjaju, pa dobro mogu poslužiti za kombinaciju obaju uvjeta. Manje se troše od zimskih guma ljeti, a dobro drže kada su loši uvjeti na cesti. No za velike temperaturne razlike između ljeta i zime u većem dijelu zemlje bolje koristite ljetne gume ljeti, a zimske gume zimi.