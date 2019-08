Četvrta generacija RS ikone: Ovo je novi Audi RS6 Avant

Ovaj sportski karavan je jedan od šest novih modela Audi Sporta koji trebaju stići ove godine, uključujući SUV-ove RSQ3 i RSQ8

Audi Sport je i prije autosalona u Frankfurtu otkrio kako će izgledati njihov RS6 Avant četvrte generacije, koji ima blago hibridni twin-turbo V8 motor od 600 KS, i time najavio veliku ekspanziju svojih RS modela. Ovaj sportski karavan je jedan od šest novih modela Audi Sporta koji trebaju stići ove godine, uključujući SUV-ove RSQ3 i RSQ8, koji su nedavno viđeni prilikom testiranja. No, sve započinje najnovijim Audijevim modelom visokih performansi, nastavlajući liniju koja potiče od prvog RS modela, izvedenog iz modela 80 - RS2 Avanta, predstavljenog prije 25 godina.

Benzinski motor 4.0 TFSI u novom Audiju RS6 Avant razvija snagu od 600 KS (441 kW) i najveći okretni moment od 800 Nm, između 2050 i 4500 okr/min. Za samo 3,6 sekundi ovaj karavan visokih performansi ubrzava od nula do 100 km/h. Za samo 12 sekundi, RS6 Avant doseže 200 km/h. Maksimalna brzina je elektronski ograničena na 250 km/h. Uz opcijski dinamični paket, ovaj RS karavan doseže 280 km/h ili čak 305 km/h s dinamičnim paketom plus.

Zahvaljujući 48-voltnom glavnom električnom sustavu, ovaj twin-turbo V8 kombinira maksimalne performanse s visokom učinkovitosti. U srcu blagog hibridnog ili mild hybrid sustava (MHEV) nalazi se remenom pokretani alternator-starter. Tijekom laganijeg usporavanja moguće je u odvojenu litij-ionsku bateriju pohraniti električnu energiju snagom do 12 kW. Makne li vozač nogu s papučice gasa pri brzinama između 55 i 160 km/h, pogonski sustav odabire jednu od dvije opcije. Ovisno o situaciji u vožnji i postavkama Audi drive select sustava, novi RS6 Avant obnavlja energiju ili krstari do 40 sekundi s isključenim motorom. Pritiskom na papučicu gasa remenski alternator-starter ponovo pokreće motor. MHEV tehnologija omogućuje rad start/stop sustava pri brzinama ispod 22 km/h. U svakodnevnoj je vožnji na ovaj način moguća ušteda do 0,8 litara goriva na 100 kilometara.