Baterije koje se pune u desetak minuta; Je li ovo točka prekretnica elektromobilnosti?

Vjerojatno najveći problem električnih automobila su njihove baterije, jer osim što je u ovome trenutku premalo punjača da bi se privukli novi kupci, vrijeme punjenja do 80-tak posto kapaciteta traje u najboljem slučaju najmanje dvadesetak minuta

Naime, oni su razvili litij-ionsku bateriju koja se može napuniti u roku od deset minuta, dok istovremeno ona ima i ima veliki kapacitet. To bi riješilo ovaj veliki, ako ne i glavni problem koji trenutno sprječava proboj elektromobilnosti u modernom svijetu. Jer dok se konvencionalni automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem na fosilna goriva u potpunosti mogu napuniti za samo nekoliko minuta, punjenje električnih vozila traje najmanje oko pola sata, čak i na modernim stanicama za brzo punjenje. Porsche Taycan može napuniti kapacitet baterije od pet do 80 posto u roku od 22,5 minuta, ali samo ako se radi o 800-voltnoj stanici za punjenje i uvjeti idealni.

Uobičajene litij-ionske baterije se ne mogu napuniti tako brzo jer to uzrokuje ekstremno visoke temperature, što može dovesti do požara. Istraživačka skupina koju vodi stručnjak Chao-Yang Wang sada je pronašla put za rješenje ovog problema, prema medijskim izvještajima: premazali su grafitnu anodu baterije tankim filmom od nikla, koji sprečava da se litij-ioni na njemu naslažu. To se obično događa tijekom brzog punjenja i često dovodi do kratkog spoja. Suprotno tome, istraživači s tog Sveučilišta kažu da je nova baterija preživjela 1700 ciklusa punjenja bez oštećenja.