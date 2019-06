Žuti prsluci prosvjedovali na ulicama francuskih gradova 30. tjedan zaredom

Manji sukobi izbili su u subotu tijekom 30. uzastopnog tjedna protuvladinih prosvjeda "žutih prsluka" u Francuskoj, iako je broj prosvjednika bio znatno manji u odnosu na brojke iz studenog i prosinca

Porezi su u međuvremenu smanjeni, no prosvjed je otada prerastao u širi protest protiv vlade.

No, te su brojke daleko ispod broja prosvjednika u studenom i prosincu, kada je prema procjenama oko 300.000 ljudi izlazilo na ulice subotama, u prosvjede koji su često rezultirali masovnim nasiljem i vandalizmom u Parizu.

Opadanje broja prosvjednika rezultat je poduzetih mjera predsjednika Emanuela Macrona kojima se nastojalo smanjiti nezadovoljstvo javnosti, poput smanjivanja poreza kojima se pojačala kupovna moć.

No, neki su prosvjednici u subotu rekli da kane nastaviti prosvjede protiv Macronove politike.

"Ono što on nudi, omogućava ljudima da možda dosegnu razinu na kojoj su bili prije, no to možda nije dovoljno", kaže Sebastian Avril (42), poštanski djelatnik iz Pariza.