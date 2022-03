Župan Anušić: I meni su prijetili, nisam govorio ni prijavljivao

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić u ponedjeljak je u Splitu rekao da su njemu puno puta prijetili, ali da o tome nikome nije govorio, niti prijavljivao, a nada se kako će ministica Tramišak o prijetnjama razgovarati s premijerom i da će se nakon razgovora stvari izgladiti.

Na pitanje je li ministrica Tramišak pogriješila kada je o prijetnjama govorila u medijima bez da prethodno o tome upozna premijera Andreja Plenkovića rekao je da ministrica nije nikome govorila o prijetnjama, a nije ni medijima.

"Izvor koji je neimenovan, ne znamo tko je to, prenio je medijima koji su je potom pitali, te ona to nije opovrgla, jer je to istina. Razgovorom će se moći riješiti sve, ona će razgovarati s premijerom i te će sve stvari, nadam se, nakon razgovora izgladiti, iskomunicirati i na kraju krajeva razriješiti tu enigmu", izjavio je Anušić.