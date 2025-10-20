Zračni prijevoznici: Njemačka vlada treba plaćati kontrolu leta vojnih zrakoplova

Naknade za civilno zrakoplovstvo u Njemačkoj mogle bi se smanjiti za 30 posto ako država preuzme troškove kontrole leta vojnih zrakoplova, rekao je u ponedjeljak čelnik udruge zrakoplovnih kompanija (BDF)
To je uobičajena praksa u drugim europskim zemljama, rekao je predsjednik BDF-a Peter Gerber, ujedno i izvršni direktor zrakoplovne tvrtke Condor, na skupu u zračnoj luci u Frankfurtu.
Sektor se žali na državne namete koji su se, kako kažu, udvostručili od 2019. godine, podigavši znatno cijene karata i prigušivši potražnju.
Njemačka je „bolesnik Europe” kada je u pitanju zrakoplovstvo, rekao je Gerber, uz apel Berlinu da za početak povuče odluku o povećanju zrakoplovnog nameta koje je nova vlada usuglasila u koalicijskom sporazumu. Odluka o povećanju još nije donesena, primjećuje agencija Dpa.
Naknade za kontrolu zračnog prometa također su previsoke, istaknuo je Gerber.
Šef odjela ljudskih resursa Lufthanse Michael Niggemann upozorio je pak da važne njemačke industrijske regije zbog tih troškova gube veze s globalnim gospodarstvom.
Lufthansa preispituje plan o novim domaćim vezama sa čvorištima u Frankfurtu i Münchenu jer bi poslovale s gubitkom, potvrdio je Niggemann.
Pozvao je ujedno vladu u Berlinu da se zauzme za poštenu konkurenciju na europskoj razini i uvaži stratešku važnost zrakoplovstva u globalnoj konkurenciji.