Zračni prijevoznici: Njemačka vlada treba plaćati kontrolu leta vojnih zrakoplova

To je uobičajena praksa u drugim europskim zemljama, rekao je predsjednik BDF-a Peter Gerber, ujedno i izvršni direktor zrakoplovne tvrtke Condor, na skupu u zračnoj luci u Frankfurtu.

Sektor se žali na državne namete koji su se, kako kažu, udvostručili od 2019. godine, podigavši znatno cijene karata i prigušivši potražnju.

Njemačka je „bolesnik Europe” kada je u pitanju zrakoplovstvo, rekao je Gerber, uz apel Berlinu da za početak povuče odluku o povećanju zrakoplovnog nameta koje je nova vlada usuglasila u koalicijskom sporazumu. Odluka o povećanju još nije donesena, primjećuje agencija Dpa.