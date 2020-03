Zorić: Akcije darivanja krvi neće biti obustavljene, krvi uvijek treba

Glasnogovornica Crvenog križa Katarina Zorić u emisiji N1 televizije Studija uživo rekla je da će se darivanje krvi nastaviti po preporuci Nacionalnog stožera

Dodala je da situaciji treba pristupiti ozbiljno, treba biti oprezan i odgovoran, a panika ništa dobro ne donosi.

Istaknula je kako Crveni križ pomaže Nacionalnom kriznom stožeru putem svog programa pomoći starijim i ranjivim članovima društva.

'Crveni križ sa svojim društvima redovito provodi program pomoći u kući starijim, nemoćnim i bolesnim osobama. Sad je to u fokusu s obzirom na to da su osobe treće životne dobi, starije od 65 godina, ovih dana izložene većem riziku i njima se savjetuje ostati doma i ne izlaziti na javna mjesta. To znači da im netko treba dostaviti osnovne životne potrepštine, hranu i lijekove', rekla je te dodala kako 31 društvo Crvenog križa diljem Hrvatske pomaže starijima i nemoćnima.

Također je naglasila kako svi volonteri i radnici Crvenog križa koriste zaštitne maske i opremu, uz odstojanje od dva metra prilikom rada s korisnicima, a naglasila je i sljedeće:

'Ono što želimo napomenuti jest da bi bilo dobro da se stariji ljudi obraćaju ljudima koje poznaju, da postoji element povjerenja, a starijim građanima da budu oprezni, jer nažalost u svakoj situaciji postoje oni koji su spremni na lov u mutnom. Tako da bi stariji građani svakako od osobe trebali tražiti da se identificira', zaključuje.

Crveni križ također je otvorio broj putem kojeg pružaju psihosocijalnu pomoć onima u (samo)izolaciji, a na kojem se javljaju obučeni ljudi za navedenu pomoć.