Milanović opet komentirao aferu Janaf, a okomio se i na Daliju Orešković te Marijanu Puljak: To su samodopadne i zavidne osobe

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara povodom Dana Grada i Dana bjelovarskih branitelja. Nakon sjednice dao je izjavu novinarima, ponovno komentiravši istragu u slučaju Janaf

Kazao je da SOA nije mogla znati da je bivši šef Janafa Dragan Kovačević pod istragom. 'Kako su u SOA-i to mogli znati? Jedino da imaju gataru, koja će reći ovaj čovjek - vidim putovanje i za tri mjeseca će biti pod istragom', rekao je Milanović.

Ponovio je i da je premijer morao znati za istragu protiv Josipe Rimac. 'Naravno da je morao znati da istaknuta državna tajnica krade novac. Pa ne može to premijer ne znati. Ugledajmo se na one koje stalno pozivamo za primjer, posebno njihovo sjajno pravosuđe, kako oni to rade. To je iskustvo koje se gradi godinama, a kod nas se ljudi ponašaju kao da su jučer iz torbe ispali', rekao je Milanović.

Komentirao je i pucanje mjera i opet spomenuo cijevi. 'Zato što traju 10 godina. Ako ne mijenjate cijevi u kući 100 godina pa puknu. Plin pukne. Treba ispitati u istrazi, 20 svjedoka koji su nekog dana bili tamo, to je nemoguće. Nakon toga, izgleda da je prošlo 40 dana da je šef Janafa, koji ne bi trebao biti loše društvo, stavljen pod mjere. 40 dana nakon te inkriminirane radnje je nekome trebalo da ga se stavi na mjere. Ja čitam i vidim što izlazi u medijima. To je opet politika jedne strane u postupku. DORH je jedna strana u postupku, nije sud', kazao je.

