Zoran Milanović: Došla je instrukcija iz Berlina i konačno više ne moramo trpjeti svinjarije iz Bruxellesa

Nakon posjeta Slavonskom Brodu Zoran Milanović se obratio novinarima

'Ja predstavljam Hrvatsku, ove druge dvije strane mi daju za naslutiti da postoje tri strane. Neki misle da su to sve građani s kosama koje se vijore na vjetru i šarenim biciklima koji idu na posao, da to nisu Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Ali jesu! I opet ista priča, predvidivo, sarajevska čaršija, Hrvati koji žele pregovarati, Srbi koji su konstruktivniji, i građanska BiH, Komšić i ostale stranke koji ne pregovaraju jer to je ispod njihove razine - oni su na nekoj višoj razini. Ako se Ukrajini daje kandidacijski status - Bosna ga je zaslužila davno. To tek tako da netko ne misli da imamo neke računice s Bosnom.