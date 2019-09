Znate li kako protiv stjenica? Američki stručnjaci savjetuju - mlazom vode

Gotovo nema dijela Hrvatske kojega nisu preplavila hrastova i platanina stjenica. Sve se više građana žali na ubude malenih gotovo prozirnih mušica veličine 3 do 4 milimetra. Evo što stručnjaci savjetuju

Na istoj stranici se navodi i kako drveće inače može izdržati najezdu stjenica, no nakon nekoliko uzastopnih godina počinje odumirati, a rast i razvoj se usporava. Građanima se savjetuje da zbog postojanja prirodnih neprijatelja stjennica, zanemare tog nametnika, a ako krenu u obračun s njima, savjetuju da to čine - mlazom vode.

'Mlaz vode iz crijeva za polijevanje vrta, poput obilne kiše, usmjeren na donju stranicu lista otjerat će stjenice. Nerazvijene stjenice nemaju krila i ne mogu se vratiti na lišće', piše na stranici sveučilišta.

Dodaje se i kako pesticid da bi bio djelotvoran mora doći u direktan kontakt sa stjenicama, ali istovremeno može potamaniti prirodne neprijatelje tih nametnika kao i pčele.

Dok ženke hrastove stjenice odlažu po 1000 jajašaca u grozdovima, pri čemu se mlade stjenice razvijaju tijekom četiri do šest tjedana, ovisno o temperaturi zraka, a godišnje bude do tri i više generacija, ženke platanine stjenice mogu odložiti po 200 jajašaca koja uglavnom vežu uz dno lisnih žila. Za razvoj im je potrebno od 43 do 45 dana, a godišnje ih bude do pet generacija.

Prvi medicinski podaci vezani za stjenice pojavljuju se u Italiji, gdje je zabilježeno više slučajeva osipa od njihovih uboda. Kod nas za sada nema medicinske dokumentacije o napadima hrastove i platanine stjenice.