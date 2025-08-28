Znanstvenici testirali 155 najpopularnijih napitaka: Evo koji imaju najviše mikroplastike

Vjerojatno više i ne iznenađuje podatak da su jedan od ključnih načina na koji mikroplastika ulazi u naše tijelo tekućine koje svakodnevno pijemo. Prethodna istraživanja pokazala su da se ona nalazi u vodi iz slavine, kao i u flaširanoj vodi, no novo istraživanje otkriva da topli napici mogu biti još veći izvor mikroplastike nego što se dosad mislilo, piše Independent.

Istraživački tim sa Sveučilišta u Birminghamu testirao je 155 uobičajenih bezalkoholnih pića – toplih i hladnih – da bi dobio realniju sliku prosječne ljudske izloženosti mikroplastici.

Najopasniji su čaj i kava

Studija, za koju se vjeruje da je prva takve vrste, pokazala je da su najveće koncentracije mikroplastike pronađene upravo u vrućem čaju i kavi.

Iako su testirani i ledeni čaj i kava, pronađene su znatno manje količine, što sugerira da visoke temperature i postupci pripreme toplih napitaka značajno doprinose razinama mikroplastike koje završavaju u konačnom proizvodu.

Tim je ispitao ukupno 31 vrstu pića popularnih britanskih marki, kupljenih u supermarketima i kafićima 2024. godine. U analizu su bili uključeni vruća i ledena kava, vrući i ledeni čaj, voćni sokovi, energetska pića i gazirani napici.

Uzorci su filtrirani, a broj čestica mikroplastike određen je mikroskopskom analizom. Dok su hladni napici odmah filtrirani, topli su hlađeni 30 minuta prije ispitivanja.