Znanstvenici objavili nova otkrića. Analiza potresa otkrila čudne promjene u jezgri Zemlje

Unutarnja jezgra nalazi se na dubini od oko 3 000 milja (4 800 kilometara) ispod Zemljine površine. Gravitacija je drži unutar rastaljene, tekuće vanjske jezgre. Istraživači su započeli svoj rad analizirajući usporavanje rotacije unutarnje jezgre. No dok su provodili istraživanje, pronašli su dokaze da unutarnja jezgra nije čvrsta onako kako se ranije mislilo.

Iako je znanost već dugo svjesna promjena u unutarnjoj jezgri Zemlje, većina istraživanja do sada usmjeravala se na način na koji ona rotira. No sada su otkrili da se daleko ispod naših nogu odvijaju i druge vrste aktivnosti, piše Independent.

U početku su istraživači bili zbunjeni podacima koji su uključivali 121 ponavljajući potres na 42 lokacije u blizini otočja South Sandwich na Antarktici. Međutim, uočili su jedan niz seizmičkih valova koji su se isticali – i koji su, nakon detaljne analize, ukazivali na to da u unutarnjoj jezgri postoji veća fizička aktivnost nego što se dosad smatralo.

Turbulentna Zemljina jezgra

"Opće je poznato da je rastaljena vanjska jezgra turbulentna, no dosad nije bilo dokaza da njezina turbulencija može utjecati na unutarnju jezgru u razdoblju koje se može promatrati tijekom ljudskog života", izjavio je John Vidale s USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences, glavni istraživač studije. "Ono što smo po prvi put uočili u ovoj studiji jest mogućnost da vanjska jezgra ometa unutarnju jezgru."

Ovo istraživanje opisano je u radu "Varljivost na godišnjoj razini u stopi rotacije i blizini površine Zemljine unutarnje jezgre", objavljenom u časopisu Nature Geoscience.