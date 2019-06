Živi zid šalje dvoje novih ljudi u Sabor - Damjana i Snježanu; Sinčić naveo tek njihova imena, evo tko su oni

Predsjednik živog zida Ivan Vilibor Sinčić na konferenciji za novinare na kojoj nije htio odgovarati na pitanja, predstavio je nove saborske zastupnike Živog zida: Snježanu i Damjana. Ovo dvoje ljudi kojima Sinčić nije rekao prezimena, ući će u Sabor nakon što je stranku napustio Branimir Bunjac i kako zamjena za Sinčića koji odlazi u Europski parlament

'U vrlo kratkom vremenu znati će se tko je govorio istinu, a tko ne. U javnosti su se mogle čuti ružne vijesti o Živom zidu i o meni. No to me ne zanima, spreman sam preći preko svega toga zbog budućnosti stranke i zbog Hrvatske. Kao predsjednik stranke moram čuvati njezin dignitet.